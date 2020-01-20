AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش هتصدق.. علاجات شهيرة للبرد لا تعالجه أبرزها المضادات الحيوية

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:35 ص
مش هتصدق .. علاجات
مش هتصدق .. علاجات شهيرة للبرد لا تعالجه
Advertisements
رضوى حسام
يصاحب فصل الشتاء موجة كبير من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلوانزا، وللأسف يتعامل بعض الأشخاص بطريقة خاطئة، مما يتسبب في الشعور بالمعاناة من خلال سيلان الأنف ، وآلام في العضلات ، والتهاب الحلق ، والحمى.

يلجأ العديد من الأشخاص لأخذ المضادات الحيوية في هذه الحالة، مما أكد موقع " health line " بأنه خطأ كبير، لأنه تهاجم المضادات الحيوية البكتيريا، ولكنها لا تفيد في مقاومة فيروسات البرد.

تجنب طلب المضادات الحيوية من الطبيب لعلاج البرد أو استخدام المضادات الحيوية القديمة التي كانت متاحة لك.

لن تتحسن حالتك بسرعة، كما أن الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية يتسبب في مشكلات خطيرة ومتزايدة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

يبدو أن تناول فيتامين ج في معظم الحالات لا يساعد الشخص العادي على الوقاية من نزلات البرد، لكن تناول فيتامين ج قبل بدء ظهور أعراض البرد قد يختصر مدة هذه الأعراض.
قد يفيد فيتامين (ج) الأشخاص الأكثر عرضة لنزلات البرد بسبب التعرض المتكرر لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزنجبيل أبرزهم.. 3 علاجات طبيعية لنزلات البرد

نزلات البرد.. طرق بسيطة تحمى من الإصابة.. وعلاجات طبيعية تخلصك منها لن تكلفك جنيهات

5 نصائح فعالة لتعزيز مناعة الاطفال في فصل الشتاء

مش هتصدقي .. حاربي نزلات البرد والأنفلوانزا بـ مكون من مطبخك

الملعقة السحرية على الريق لوقاية طفلك من الإنفلونزا

د. مجدى بدران يكتب.. خُزَعْبِلَات برد الشتاء

ترشيحاتنا

سر الرغوة.. عمل النسكافية والكابتشينو بالفوم بطريقة الكافيهات

كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

الأرصاد تعلن موعد استقرار حالة الطقس.. فيديو

السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا

أغنى حكام العالم.. تعرف على حجم ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

AdvertisementS

تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

أغنى حكام العالم.. تعرف على حجم ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

حكم دولي يعلق على هدف الأهلي الأول في المقاولون وطرد رامي ربيعة ..فيديو

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

اخبار الرياضة | خناقة كهربا وأحمد فتحي.. صالح جمعة خارج الأهلي.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

قيام الساعة قريب.. علي جمعة: 80 من علامات يوم القيامة تحدث بهذا العصر

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد أزارو.. وجنش خارج قائمة مباراة السوبر أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل