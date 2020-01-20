مش هتصدق.. علاجات شهيرة للبرد لا تعالجه أبرزها المضادات الحيوية

يصاحب فصل الشتاء موجة كبير من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلوانزا، وللأسف يتعامل بعض الأشخاص بطريقة خاطئة، مما يتسبب في الشعور بالمعاناة من خلال سيلان الأنف ، وآلام في العضلات ، والتهاب الحلق ، والحمى.



يلجأ العديد من الأشخاص لأخذ المضادات الحيوية في هذه الحالة، مما أكد موقع " health line " بأنه خطأ كبير، لأنه تهاجم المضادات الحيوية البكتيريا، ولكنها لا تفيد في مقاومة فيروسات البرد.



تجنب طلب المضادات الحيوية من الطبيب لعلاج البرد أو استخدام المضادات الحيوية القديمة التي كانت متاحة لك.



لن تتحسن حالتك بسرعة، كما أن الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية يتسبب في مشكلات خطيرة ومتزايدة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



يبدو أن تناول فيتامين ج في معظم الحالات لا يساعد الشخص العادي على الوقاية من نزلات البرد، لكن تناول فيتامين ج قبل بدء ظهور أعراض البرد قد يختصر مدة هذه الأعراض.

قد يفيد فيتامين (ج) الأشخاص الأكثر عرضة لنزلات البرد بسبب التعرض المتكرر لها.



