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منوعات

قصة مثيرة.. رجل يطالب يجمع التبرعات لإزالة جلده

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
نجح رجل في الثلاثينات من عمره أن ينقص نحو نصف وزنه ليصبح شخص آخر مختلف تمامًا، ولكنه سرعان ما قام بطلب جمع التبرعات حتى يتخلص من الجلد الزائد الذي خلفه إنقاص الوزن.

تمكن "دانيال كوشن" البالغ من العمر 34 عامًا من إنقاص ما يزيد عن 101 كيلو، عن طريق اتباعه لنظام تمارين جديد، لكن على الرغم من نجاحه ، إلا أنه يشعر بأنه غير قادر على إظهار لياقته البدنية الجديدة بسبب الكثير من الجلد المنسدل من جسده، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كان وزنه قبل إتباع النظام الغذائي والرياضة يزن حوالي 190 كيلوجرام، نظرًا لأن نظامه الغذائي لم يكن سوى الأطباق ذات السعرات الحرارية العالية.

لذلك يتوسل دانيال أن تساعده الناس على إكمال رحلته الأخيرة في عملية إنقاص الوزن، حيث طالب بجمع تبرعات قيمتها 13 ألف جنيه إسترليني، كي يتمكن من إزالة جلده الزائد، وبالفعل أساس "دانيال"مجموعة على منصات التواصل الاجتماعي لجمع هذا المبلغ.

وأوضح "دانيال" أن عملية إنقاص وزنه اتخذت منه 3 سنوات، فيقول:" أصيبت بالرعب عندما صعدت على لميزان منذ 3 سنوات وقرات وزني"، مشيرًا إلى أن على مدار حياته كان يتناول الوجبات السريعة والأكلات ذات السعرات الحرارية العالية للغاية، ولكنه تخلص من كل هذه العادات السيئة وكانت هذه النتيجة.
قصة مثيرة.. رجل يطالب يجمع التبرعات لإزالة جلده
قصة مثيرة.. رجل يطالب يجمع التبرعات لإزالة جلده
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قصة مثيرة.. رجل يطالب يجمع التبرعات لإزالة جلده

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