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رياضة

لجنة الانضباط السعودية تغرم أحمد موسى وتعاقب النصر بسبب جمهوره

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال على الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر، بسبب غيابه عن مقابلة إعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت اللجنة نادي النصر بدفع 63.750 ألف ريال، بسبب قيام جمهور النادي بقذف علبتي مياه باتجاه اللاعبين في لقاء الفريق ضد اتحاد جدة.

كما أوقفت حسن العمري، لاعب نادي القادسية، أربع مباريات بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، مع غرامة تبلغ 30 ألف ريال، لاستخدامه أفعال وألفظ عدوانية ضد حكم مباراة فريقه مع الباطن في دوري الدرجة الأولى
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