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رياضة

افتتاح منشآت رياضية جديدة في الكويت

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تشهد الرياضة الكويتية عهدا جديدا، إذ تم العمل على إنهاء زمن المنشآت المتهالكة، تم افتتاح مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة تزامنا مع استضافة البطولة الآسيوية لكرة اليد .

ووفقا لتقرير تليفزيوني أذاعته العربية ، يتواكب المجمع مع المعايير الدولية ووصلت تكلفته الى ما يقارب ثلاثة وخمسين مليون دولار.

وتبحث الجماهير الكويتية عن المنشأة الحديثة كما اللاعبون، وهذا ما حدث في البطولة الآسيوية لكرة اليد عندما ملأت المدرجات وساهمت في نجاح الإستضافة .

وسيشهد فبراير المقبل الافتتاح الرسمي لصالة هوكي الجليد ويتبعها الكثير من المنشآت .
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