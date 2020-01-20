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رياضة

الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:14 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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ريهام بكير
أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي اندهاشه ، من الأنباء المتداولة بشأن دراسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، "كاف" السماح بالاستبدال في القائمة الافريقية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية : أصبحنا نعلم قرارات الكاف من الاعلام التونسي والمغربي ، وبعد ذلك تصدر رسميا ، مشيرا إلى أن الأهلي لم يصله أي خطابات رسمية في هذا الصدد.

وعن اختيار الحكام في المباريات الافريقية قال : تعيين حكام غير معروفين في مبارياتنا بالخارج ، وتعيين أفضل الحكام بالقارة في المباريات داخل مصر أمر يثير علامات الاستفهام ، نحن لا نريد حكام تساعدنا في النتائج بل نريد ادارة جيدة لجميع المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وسيكون الفريق الأحمر مطالب بالفوز منعًا للدخول في مأزق قبل مواجهة الهلال السوداني خارج الأرض بختام المنافسات.
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