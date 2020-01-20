AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:27 ص
رجل يتعدى على سيدة
رجل يتعدى على سيدة - ارشيفية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أعمى الشيطان عينيه بعد أن رفضت زوجته الرجوع إليه ، فقرر الانتقام منها ومن أسرتها أشد انتقام فعقد العزم على قتلهم ليلا وهم نيام.

سائق الطالبية جهز سلاح جريمته "المقص والسكين" ، وانتظر فرصة نومهم بالمنزل فاقتحم الشقة وأخذ يقتل فيهم واحدا تلو الأخر فأصاب زوجته بجرح في الصدر وحماه في البطن وحماته في الرأس وشقيق زوجته في الرقبة.

القصة بدأت حينما تزوجت سيدة وزوجها منذ أكثر من عام وأنجبت منذ قرابة 4 أشهر طفلا حيث توجهت قبل وضع المولود وأقامت وزوجها بشقة أسرتها رفقة والديها وشقيقها.

واستمر الأمر عدة أشهر بحجة مراعاة الطفل ، وعندما طلب منها زوجها العودة لشقتهما الزوجية وترك منزل أسرتها رفضت وأسرتها لقيامه باستغلال تواجدهما بمفردهما والتعدي عليها بالضرب ما دفعه أثناء نومهم لإحضار سكين ومقص ووجه لهم جميعا عدة طعنات.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية من ضبط الزوج وبحوزته سلاحا الجريمة "سكين" و "مقص حديدي".

وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء سامح الحميلي بارتكابه الواقعة بسبب ضيقه منهم ورفضهم اصطحاب زوجته للشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمتي الشروع في قتل المجني عليهم وحيازة أسلحة بيضاء.

وتجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في الحادث ، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية.

وتبين إصابة حماه ميكانيكي سيارات 56 سنة بجرح طعني بالبطن، وحماته 42 سنة بجرح طعني بالرأس وتم نقلهما للعناية المركزة بالمستشفى وزوجة المتهم 21 سنة مصابة بجرح طعني بالصدر، وشقيقها ميكانيكي سيارات 19 سنة بجرح طعني بالرقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينا اتقتلت.. هاشتاج يكشف لغز تخلص شاب من زوجته فى الهرم وادعاء اقتحام ملثمين للشقة.. صور

بيشرب مخدرات ومابيصرفش.. حكاية زوج ولع في نفسه وشقة حماته بزجاجة بنزين بـ الجيزة

عامل يطعن شقيق زوجته بكوب زجاجي مكسور في القليوبية

حوادث اليوم فى مصر.. مقتل مواطن سعودي في مصر.. تعذيب طفلة فى كفر الشيخ .. وفاة عروسين بالغاز

اخبار الحوادث.. مكانتش راضية تخلف منى.. محمود يقتل زوجته.. مأساة رضيعة فقدت حياتها على يد زوج أمها.. شاب عشريني ينتحر شنقاً

مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له

ترشيحاتنا

البنك الأهلي المصري يكشف عن أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه

صلاح عبد الله: الأهلي ليفربول مصر مبيخسرش

رشا مهدي تحتفى بهدف محمد صلاح: متقلعش الفانلة في الساقعة يا قلب مصر

دعاء السجود في صلاة الفجر..11 كلمة حرص عليها النبي تغفر ذنوبك كلها الكبيرة والصغيرة

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

كيف احمي نفسي من السحر؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

هاني حتحوت يكشف تفاصيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. فيديو

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع مهاجم الأهلي

رانيا يوسف تكشف حقيقة بطانة الفستان المفتوح.. وتؤكد: علاقتي بـ أبو بناتي مقطوعة بقالها 10 سنين

بعد استبعادها من ذا فويس كيدز.. الطفلة هايدي تقصف جبهة اللجنة

نجم الأهلي السابق يسخر من الزمالك بسبب خروجه المبكر من بطولة الكأس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. زوجة محمد عادل إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت