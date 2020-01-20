بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

أعمى الشيطان عينيه بعد أن رفضت زوجته الرجوع إليه ، فقرر الانتقام منها ومن أسرتها أشد انتقام فعقد العزم على قتلهم ليلا وهم نيام.



سائق الطالبية جهز سلاح جريمته "المقص والسكين" ، وانتظر فرصة نومهم بالمنزل فاقتحم الشقة وأخذ يقتل فيهم واحدا تلو الأخر فأصاب زوجته بجرح في الصدر وحماه في البطن وحماته في الرأس وشقيق زوجته في الرقبة.



القصة بدأت حينما تزوجت سيدة وزوجها منذ أكثر من عام وأنجبت منذ قرابة 4 أشهر طفلا حيث توجهت قبل وضع المولود وأقامت وزوجها بشقة أسرتها رفقة والديها وشقيقها.



واستمر الأمر عدة أشهر بحجة مراعاة الطفل ، وعندما طلب منها زوجها العودة لشقتهما الزوجية وترك منزل أسرتها رفضت وأسرتها لقيامه باستغلال تواجدهما بمفردهما والتعدي عليها بالضرب ما دفعه أثناء نومهم لإحضار سكين ومقص ووجه لهم جميعا عدة طعنات.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية من ضبط الزوج وبحوزته سلاحا الجريمة "سكين" و "مقص حديدي".



وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء سامح الحميلي بارتكابه الواقعة بسبب ضيقه منهم ورفضهم اصطحاب زوجته للشقة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمتي الشروع في قتل المجني عليهم وحيازة أسلحة بيضاء.



وتجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في الحادث ، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية.



وتبين إصابة حماه ميكانيكي سيارات 56 سنة بجرح طعني بالبطن، وحماته 42 سنة بجرح طعني بالرأس وتم نقلهما للعناية المركزة بالمستشفى وزوجة المتهم 21 سنة مصابة بجرح طعني بالصدر، وشقيقها ميكانيكي سيارات 19 سنة بجرح طعني بالرقبة.

