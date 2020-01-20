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رياضة

ميسي يرحل عن برشلونة في هذه الحالة.. التفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:29 ص
ميسي
ميسي
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ريهام بكير
كشف تقرير صحفي إسباني عن بند "سري" في عقد الأرجنتيني، نجم برشلونة، ليونيل ميسي، يسمح له بالرحيل عن النادي "الكتالوني".

وأدرج ميسي هذا البند عندما جدّد عقده مع "البلوجرانا"، وفق ما ذكرت صحيفة "أي بي سي"، والتي أشارت إلى أنه يمكّن ميسي من الرحيل عن النادي في حال استقلال إقليم كتالونيا.

ووفق ما نقل موقع "دويتشه فيله" عن الصحيفة الإسبانية، فإن ميسي طالب بإدراج هذا البند عندما جدّد عقده مع النادي، والذي يمتد لصيف 2021.

جدير بالذكر أن إقليم كتالونيا وعاصمته برشلونة، شهد في السنوات القليلة الماضية احتجاجات تطالب بالانفصال عن إسبانيا، وترافق ذلك مع أسئلة عن مصير النادي الكتالوني في حال حدوث الانفصال.
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