هجوم على قاعدة روسية في سوريا.. والأنظمة الدفاعية تتصدى.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم شنه مسلحون على قاعدة حميميم غربي سوريا، حيث تصدت أنظمة الدفاع للهجوم على القاعدة الروسية.



ونقلت قناة روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه:"حلول مساء 19 يناير، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية".



ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل عن الهجوم أو من يقف وراءه.

