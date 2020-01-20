أهم الأخبار ليلا.. تصريحات جريئة من رانيا يوسف.. الرئيس السيسي يصل لندن.. رشا مهدي تثير ضجة بعد تويتة لـ محمد صلاح

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.
لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار
نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، مجموعة من الصور التي ترصد لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى الي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".
رانيا يوسف: أعشق التمثيل.. وبحب أعمل الحاجات اللي مش متوقعة.. فيديو
قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تحب ان تكون شخصية عادية، ودائما تسعى للأفضل وتكون شخصية مختلفة وجديدة دائما وغير متوقعة، خاصة في الادوار التي تقدمها في الاعمال الفنية.
رشا مهدي تحتفى بهدف محمد صلاح: متقلعش الفانلة في الساقعة يا قلب مصر
احتفلت الفنانة رشا مهدى، بهدف الفرعون محمد صلاح فى مرمى فريق مانشستر يونايتد، بطريقتها الخاصة، عبر حسابها على موقع "تويتر".
كشف سرهم.. مذيع إخواني يفضح مخططات الإرهابية والمتحكم في قنواتهم
عرض الاعلامى أحمد موسى، فيديو لـ أحد المذيعين الهاربين بقناة مكملين، قائلا:"فضحوا بعض عشان تصدقوا ان الاخوان بتوع فبركة وكذب".
عامر عامر يكشف حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك
أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ، أنه على أتم الاستعداد للانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك" قائلا: "شرف ليا اللعب للأهلي والزمالك".
وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه
كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن كواليس مسلسل "الأنسة فرح"، موضحة أن المسلسل درامي كوميدي، وأبرز المشاهد به هو مشهد "التلقيح الخطأ"، موضحة أن الهدف منه هو عرض محتوى مختلف على الجمهور خاصة أنه غريب على المجتمع المصري، وهو مجرد دراما تخيلية تعبر عن المشاكل.
مقتل ضابطي شرطة في تبادل إطلاق نار بولاية هاواي الأمريكية.. فيديو
أعلن حاكم ولاية هاواي مقتل ضابطي شركة بعد إطلاق نار يوم أمس الأحد.
العراق على صفيح ساخن.. قتلى وجرحى ومحتجون يدرسون إعلان عاصمة جديدة
شهدت الليلة أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، مع انتهاء "مهلة الناصرية" التي وضعها المتظاهرون للطبقة السياسية، حيث أمهل المعتصمون مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، أسبوعا لتحقيق المطالب.
الصين تعلن انتشار فيروس غامض يحصد الأرواح.. والخوف أن يتسرب إلى العالم
أعلنت الصين وفاة 3 حالات إثر إصابتهم بفيروس "غامض" يشبه فيروس سارس، لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 140 حالة جديدة. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار
نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، مجموعة من الصور التي ترصد لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى الي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".
رانيا يوسف: أعشق التمثيل.. وبحب أعمل الحاجات اللي مش متوقعة.. فيديو
قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تحب ان تكون شخصية عادية، ودائما تسعى للأفضل وتكون شخصية مختلفة وجديدة دائما وغير متوقعة، خاصة في الادوار التي تقدمها في الاعمال الفنية.
رشا مهدي تحتفى بهدف محمد صلاح: متقلعش الفانلة في الساقعة يا قلب مصر
احتفلت الفنانة رشا مهدى، بهدف الفرعون محمد صلاح فى مرمى فريق مانشستر يونايتد، بطريقتها الخاصة، عبر حسابها على موقع "تويتر".
كشف سرهم.. مذيع إخواني يفضح مخططات الإرهابية والمتحكم في قنواتهم
عرض الاعلامى أحمد موسى، فيديو لـ أحد المذيعين الهاربين بقناة مكملين، قائلا:"فضحوا بعض عشان تصدقوا ان الاخوان بتوع فبركة وكذب".
عامر عامر يكشف حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك
أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ، أنه على أتم الاستعداد للانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك" قائلا: "شرف ليا اللعب للأهلي والزمالك".
وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه
كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن كواليس مسلسل "الأنسة فرح"، موضحة أن المسلسل درامي كوميدي، وأبرز المشاهد به هو مشهد "التلقيح الخطأ"، موضحة أن الهدف منه هو عرض محتوى مختلف على الجمهور خاصة أنه غريب على المجتمع المصري، وهو مجرد دراما تخيلية تعبر عن المشاكل.
مقتل ضابطي شرطة في تبادل إطلاق نار بولاية هاواي الأمريكية.. فيديو
أعلن حاكم ولاية هاواي مقتل ضابطي شركة بعد إطلاق نار يوم أمس الأحد.
العراق على صفيح ساخن.. قتلى وجرحى ومحتجون يدرسون إعلان عاصمة جديدة
شهدت الليلة أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، مع انتهاء "مهلة الناصرية" التي وضعها المتظاهرون للطبقة السياسية، حيث أمهل المعتصمون مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، أسبوعا لتحقيق المطالب.
الصين تعلن انتشار فيروس غامض يحصد الأرواح.. والخوف أن يتسرب إلى العالم
أعلنت الصين وفاة 3 حالات إثر إصابتهم بفيروس "غامض" يشبه فيروس سارس، لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 140 حالة جديدة. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.