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مرأة

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:38 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال تألقها فى إحدى المناسبات.

تألقت نسرين طافش فى الصور بإطلالة جذابة و أنيقة، حيث ارتدت فستانا أحمر طويل واتسم بكاب طويل مصنوع من القماش الجبير المطرز،وقد حمل التصميم توقيع Mardeni Fashion Design.

وتميز فستان نسرين طافش بأنه كشف عن قوامها الرشيق الممشوق، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، واعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر جذابة من أنامل المصفف Maher Derke، فيما وضعت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
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