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أخبار العالم

قناة أمريكية: لماذا زيف ترامب معلومات عن المصابين في الضربة الإيرانية؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت شبكة "msnbc" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي جاءت ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، لم تسفر عن أي إصابات أو قتلى من الجنود الامريكيين.

وأضافت أن تصريحات ترامب قد لاتكون دقيقة تماما، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن عددا من أفراد الجيش الأمريكي تلقوا علاجا من الارتجاج، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكرت أنه في الأيام التي أعقبت الهجوم، نقل 11 من أفراد الخدمة إلى مستشفيين في ألمانيا والكويت للمتابعة.

وتابع البيان نفسه أنه بينما لم يُقتل أي من أفراد الخدمة الأمريكية في الهجوم الإيراني في 8 يناير ، عولج الكثيرون من أعراض الارتجاج من الانفجار وما زالوا قيد الملاحظة والتقييم.

وتساءلت القناة عن سبب تأكيد ترامب للمعلومات المغلوطة بعدم إصابة أي جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي، وقالت إنه من الممكن أن يكون التفسير حميدًا. تحدث ترامب بعد أقل من يوم واحد من الضربة، ومن المحتمل أنه لا يزال يجرى تقييم مفصل للأضرار. ربما لم يكن لدى الرئيس القصة كاملة. ما هو أكثر من ذلك، ربما تم نقل بعض الجنود الأمريكيين الذين يحتاجون إلى العلاج إلى المستشفيات على الفور، وبدأوا يشعرون بتحسن مرضٍ في الأيام التالية للهجوم.

وأشار التقرير إلى أن التفسير الأكثر إثارة للقلق، هو ما إذا كان ترامب غير مبال بالواقع، ومن الؤكد أنها ليست المرة الأولى، التي يعطي فيها ترامب الأولوية للتفاخر على تقديم الحقيقة للجمهور.

واختتم التقرير:"من المحتمل أن يخيب أمل أولئك الذين يتوقعون الحصول على تفسير كامل للبيت الأبيض: ترامب وفريقه ليسوا مستعدين لشرح سبب موافقته على عملية اغتيال سليماني. أولئك الذين ينتظرونهم لتوضيح سبب تعليقات الرئيس في أعقاب الضربة، ربما سينتظرون فترة طويلة".


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