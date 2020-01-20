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حوادث

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بالمنوفية

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:49 ص
ضبط عاطل بحوزته مواد
ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
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محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز أشمون من إلقاء القبض على عبدالله 42 عاما وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و9 طلقات من ذات العيار، و32 قطعة من مخدر الحشيش جاهزة للبيع، ومبلغ مالي حصيلة الاتجار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة بالمنوفية

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