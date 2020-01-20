صحيفة أجنبية تتغزل فى جمال مصر.. تعرف عليها

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن كل يوم نلاحظ صحيفة أجنبية تتحدث عن مصر وتتغزل فى جمالها، موضحة أن هذا يعتبر أقوى دعاية لمصر فى الخارج.



وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدي البلد، أن تلك الدعاية تتم بالمجان، مؤكدة أن صحيفة "الديجتو" الإيطالية كتبت فى تقرير لها عن مصر، أن مصر هي بلد الجمال، وبلد سحرى وشبه أسطورى.



وأشارت رشا مجدي، إلى أن، الصحيفة أكدت فى تقريرها، أنه رغم الأزمات التى تعرضت لما مصر فى الفترة الأخيرة إلى أنها عادت وبقوة.



وفى نفس السياق قالت الإعلامية لميس سلامة مقدمة البرنامج مع الإعلامية رشا مجدي، إن الصحيفة قالت إن مصر تشبه «الوجبة متكاملة العناصر للسائح».



وأوضحت لميس سلامة أنها تحدثت عن الاماكن السياحية المميزة مثل الأهرامات ولم تتحدث عن شرم الشيخ و الغردقة.

