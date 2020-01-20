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محافظات

12 مليون جنيه لرصف الشوارع الأكثر احتياجا ببركة السبع

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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صرح محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع أنه تم الموافقة على إدراج خطة رصف إضافية لمركز ومدينة بركة السبع بقيمة ١٢ مليون جنيه ،

تتضمن الخطة طريق زفتى بركة السبع وبعض مداخل القرى وبعض الشوارع بالمركز والمدينة وقد بدأت برصف شوارع بمدينة بركة السبع بقيمة ٢ مليون جنيه في المدينة كبداية لتنفيذ خطة لتطوير شبكة الطرق بالمركز والمدينة

حيث تم توقيع المحضر التنسيقي لبدأ أعمال الرصف للمرحلة الاولى خلال الايام القليلة القادمة.


ومن جانبه أكد النائب هشام عبدالواحد على تضافر كافة الجهود والتعاون الدائم والمثمر بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذى فى النهوض بكافة الخدمات وتلبية طلبات المواطنين ، مشيرا الى أن الدولة تعمل وفق منظومة وخطط واستراتيجيات مدروسة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .
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