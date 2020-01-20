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برلمان

وكيل نقل النواب يطالب بتوقيع عقوبات على من يقوم بإعادة فتح معابر السكة الحديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:30 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
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معتز الخصوصى
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، حول المعابر العشوائية على السكك الحديدية وما تسببه من خسائر بشرية متكررة.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له، أنه رغم قيام هيئة السكة الحديد بإغلاق نحو 1250 معبرا عشوائيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، فهناك ما يزيد على 3 آلاف معبر عشوائي على طول خطوط السكك الحديدية الممتدة في أرجاء مصر، بالإضافة إلى قيام الأهالي بإعادة فتح المعابر التي تغلقها الهيئة.

وطالب النائب بالتدخل السريع لإغلاق المعابر العشوائية على قضبان السكة الحديد، وإعادة تحديث وتطوير وتزويد المزلقانات بالأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث، وتحقيق الأمان لهم وأسرهم وللمركبات، وفرض غرامات على الأهالي الذين يقومون بفتحها مرة أخرى.
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