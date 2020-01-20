AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: 50 % من الدواء البيطري مغشوش

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:41 ص
الدواء البيطرى
الدواء البيطرى
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، حول انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة، والتي تضر بصحة الحيوان، مما ينعكس أيضا على صحة الإنسان.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له، أننا نواجه مشكلة كبيرة في عملية غش الأدوية البيطرية، ومعظم شركات الأدوية البيطرية الكبيرة تعاني بسبب حالة الانفلات والغش المنتشرة في الوقت الحالي؛ لأن مجال الدواء البيطري لم يأخذ حقه في الحماية من الغش وأيضا حقه في التسجيل وحسن إدارة ملف الدواء البيطري لأنه موجود ضمن منظومة إدارة الصيدلة والتي تعاني من ترهل وبطء في إجراءاتها».

وأضاف أن بعض الشركات تبيع الأدوية البيطرية للمهندسين الزراعيين وممرضي العيادات البيطرية، رغم أن قانون المهن الطبية البيطرية يمنع بيع وتداول الأدوية لغير الأطباء البيطرين في كل دول العالم، لكن لغياب الرقابة في مصر يستطيع "الباراميديكال" -الدخلاء الممارسين لمهنة الطب البيطري دون خريجي كلية الطب البيطري- شراء الأدوية وبنفس سعر الطبيب، والشركات تريد فقط تحقيق مبيعات، رغم أن كل الأدوية غير مسموح بتداولها حتى لو فيتامينات.

وأوضح أنه طبقا لنقابة البيطريين فإن هناك أكثر من 3000 منفذ بيع أدوية يمتلكها دخلاء المهنة، غير أن الدواء البيطري المغشوش يمثل 50%.

واضاف أنه حتى الآن تصل غرامة الغش في موضوع الأدوية البيطرية إلى 50 جنيها فقط حسب قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، مشيرا إلى أنه يجب تغيير قانون مزاولة المهنة لعدم وجود عقوبات رادعة، ومطالبا بتغليظ العقوبة في القانون الجديد لمزاولة المهنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطاء تصل للوفاة.. طلب إحاطة بشأن انتشار الدخلاء على مهنة الصيدلة

طلب إحاطة بشأن الخلط بين مهنتي الطب البيطري والصيدلة بـ جامعة المنصورة

65 عاما دون تغيير.. البيطريين تطالب بتغليظ العقوبات فى قانون مزاولة المهنة

البيطريين: تشديد العقوبات على مزاولة المهنة لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة.. وتعديلات القانون تلبى سلامة الغذاء وتحل مشاكل المهنة.. والانتهاء من المسودة بعد شهر

عضو مجلس البيطريين: 50 ألف جنيه وحبس 3 سنوات لمزاولي المهنة من غير المختصين

البدري ضيف يكشف آخر مستجدات تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري

ترشيحاتنا

درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 20 يناير 2020..فيديو

دعاء مستجاب في المطر ..علي جمعة يوصي بهذه الصيغة للزواج والرزق بسرعة

شاهد.. آراء الجماهير حول مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ومازيمبي

البصل بـ 7.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 20 -1 - 2020

منتخب اليد يواجه الجابون في ربع نهائي أمم إفريقيا

نجم الأهلي السابق يسخر من الزمالك بسبب خروجه المبكر من بطولة الكأس.. فيديو

AdvertisementS

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد لـ 111 قتيلا

كيفية قضاء الصلاة الفائتة .. الأزهر يحذر من 3 أخطاء شائعة عند أدائها

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

بفستان لامع.. زوجة محمد إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا

بعد بكائها .. لبني عبد العزيز مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

اوعى تصدقها.. أشهر الخرافات عن السرطان.. 12 معلومة خاطئة

بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت