برلمانى: 50 % من الدواء البيطري مغشوش

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، حول انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة، والتي تضر بصحة الحيوان، مما ينعكس أيضا على صحة الإنسان.



وأوضح بركات فى بيان صحفى له، أننا نواجه مشكلة كبيرة في عملية غش الأدوية البيطرية، ومعظم شركات الأدوية البيطرية الكبيرة تعاني بسبب حالة الانفلات والغش المنتشرة في الوقت الحالي؛ لأن مجال الدواء البيطري لم يأخذ حقه في الحماية من الغش وأيضا حقه في التسجيل وحسن إدارة ملف الدواء البيطري لأنه موجود ضمن منظومة إدارة الصيدلة والتي تعاني من ترهل وبطء في إجراءاتها».



وأضاف أن بعض الشركات تبيع الأدوية البيطرية للمهندسين الزراعيين وممرضي العيادات البيطرية، رغم أن قانون المهن الطبية البيطرية يمنع بيع وتداول الأدوية لغير الأطباء البيطرين في كل دول العالم، لكن لغياب الرقابة في مصر يستطيع "الباراميديكال" -الدخلاء الممارسين لمهنة الطب البيطري دون خريجي كلية الطب البيطري- شراء الأدوية وبنفس سعر الطبيب، والشركات تريد فقط تحقيق مبيعات، رغم أن كل الأدوية غير مسموح بتداولها حتى لو فيتامينات.



وأوضح أنه طبقا لنقابة البيطريين فإن هناك أكثر من 3000 منفذ بيع أدوية يمتلكها دخلاء المهنة، غير أن الدواء البيطري المغشوش يمثل 50%.



واضاف أنه حتى الآن تصل غرامة الغش في موضوع الأدوية البيطرية إلى 50 جنيها فقط حسب قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، مشيرا إلى أنه يجب تغيير قانون مزاولة المهنة لعدم وجود عقوبات رادعة، ومطالبا بتغليظ العقوبة في القانون الجديد لمزاولة المهنة.