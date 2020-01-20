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مرأة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد المكرونة بالبشاميل من الأطباق المهمة التي يعشقها الكثير، ولكن لا يعرف الكثير الطريقة الصحيحة لعمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم، لذلك نقدمها لكم.

المقادير:

3 بيضات
علبة حليب
معلقة ونص كبيرة دقيق
1/4 كيلو لحمة مفرومة
ملح وفلفل
ملعقة صلصة
5 حبات طماطم
كيس واحد مكرونة

طريقة التحضير:

- نسلق المكرونة بالطريقة المعتادة وتركن الي ان نقوم بتحضير الباقي
- لعمل الصلصة (العصاج) نحضر بصلة ونقطعها مربعات صغيرة ونضعها في سمن ونضع عليها اللحم ونقلب جيدا ونضع ملح وفلفل الى ان يتغير لونها نضع عليها الطماطم وبعد أن تقترب من التسبيك نضع ملعقة الصلصة وعند تسبيكها تماما نطفئ النار
- لعمل البشاميل ملعقة سمن بطقم التوزيع وتضع وعندما تسخن نضع عليها الدقيق ونقلب وفقط يصير لونه دهبي نضع الحليب ونقلب جيدا ونضع عليها ملح وفلفل والي ان يثقل قوامه قليلا نطفئ النار ونضع 1 بيضة ونقلب جيدا الى أن تمتزج
- بعد ذلك ندهن الصنية ونص البشاميل نقلبها مع المكرونة كلها ونضع نص المكرونة بالصنية - نضع عليها اللحمة المفرومة وبعد ذلك نضع باقي المكرونة ونضع عليها باقي البشاميل ونضع الـ 2 بيضة المرجوجين بعد اضافة ملح وفلفل لهم
- ندخلها بالفرن خلال نص ساعة أو ساعة إلا ربع بتكون استوت ويصبح لون المكرونة من فوق ذهبيا.
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