اسعار الدولار والعملات الاجنبية اليوم الاثنين



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الاثنين ، شراءً 15.79 جنيه، وبيعا 15.89 جنيه.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الاثنين، شراءً 17.50 جنيه، وبيعا 17.63 جنيه بمستهل التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الاثنين، فقد سجل شراءً 20.50 جنيه، وبيعا 20.67 جنيه.



الفرنك السويسري​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الاثنين، شراءً 16.30 جنيه، وبيعا 16.42 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاثنين، فقد سجل شراءً 14.32 جنيه، وبيعا 14.43 جنيه.



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم، الاثنين، شراءً 2.30 جنيه، وبيعا 2.32 جنيه.

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين 20 يناير 2020، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.سعر الدولار الأمريكي