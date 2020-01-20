«أبناء مصر»: مؤتمر ألمانيا يؤرخ لنجاحات الإدارة المصرية في علاقاتها الدولية وثبات مواقفها

صرح المستشار إيهاب وهبي مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية والأمين العام لائتلاف بناة مصر الحديثة أن مؤتمر ألمانيا الباحث عن حل سياسي بآليات سياسية ودعوة مصر كشريك رئيسي لمناقشة ووضع حل سياسي للقضية الليبية نراه توثيق تاريخي لدور ريادة مصر وثقلها في محيطها الإقليمي والدولي، ويظهر أن مصر هي البوابة الأولي للوطن العربي وبوابة افريقيا التي لا يمكن تجاوزها.



وأكد وهبى فى بيان صحفى له أن مؤتمر ألمانيا يعطي رسالة هامة لكل باحث عن دور بطولي كرتوني علي حساب مصر، مفادها أن مصر بثوابت مواقفها التابعة من الواقعية وقيادتها وعقل قادتها الواعي لقضايا أشقائها العرب هي وحدها من تستطيع وضع الحلول السليمة وهذا قدرها وحدها منذ آلاف السنين.



وأضاف وهبي ان ثبات موقف مصر منذ بداية الأزمة الليبية ودعمها الدائم لاستقرار ليبيا والحفاظ علي وحدة أراضيه بات للعالم اجمع انه هو الحل الصحيح وان العنجهية والبطولات الزائفة، ما هي الا متاجرة بقضية شعب لتحقيق منافع شخصية وخلق زعامات واهية لا تقدم حل بل تزيد حدة الصراعات وتزيد الموقف تعقيدًا أكثر.



واختتم وهبي حديثه قائلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته استطاعت أن تحقق نجاحات حقيقية تحسب لها منذ تولي المهمة علي الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي ، والتي أجبرت العالم علي احترام رؤيتها واحترام ثقل مصر في محيطها العربي والقاري وفي النهاية لن يصح غير الصحيح والمقنع عبر خطوات عملية تنفذ برؤية واضحة وواقعية.