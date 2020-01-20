AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

«أبناء مصر»: مؤتمر ألمانيا يؤرخ لنجاحات الإدارة المصرية في علاقاتها الدولية وثبات مواقفها

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:08 ص
المستشار إيهاب وهبي
المستشار إيهاب وهبي مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر
Advertisements
معتز الخصوصى
صرح المستشار إيهاب وهبي مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية والأمين العام لائتلاف بناة مصر الحديثة أن مؤتمر ألمانيا الباحث عن حل سياسي بآليات سياسية ودعوة مصر كشريك رئيسي لمناقشة ووضع حل سياسي للقضية الليبية نراه توثيق تاريخي لدور ريادة مصر وثقلها في محيطها الإقليمي والدولي، ويظهر أن مصر هي البوابة الأولي للوطن العربي وبوابة افريقيا التي لا يمكن تجاوزها.

وأكد وهبى فى بيان صحفى له أن مؤتمر ألمانيا يعطي رسالة هامة لكل باحث عن دور بطولي كرتوني علي حساب مصر، مفادها أن مصر بثوابت مواقفها التابعة من الواقعية وقيادتها وعقل قادتها الواعي لقضايا أشقائها العرب هي وحدها من تستطيع وضع الحلول السليمة وهذا قدرها وحدها منذ آلاف السنين.

وأضاف وهبي ان ثبات موقف مصر منذ بداية الأزمة الليبية ودعمها الدائم لاستقرار ليبيا والحفاظ علي وحدة أراضيه بات للعالم اجمع انه هو الحل الصحيح وان العنجهية والبطولات الزائفة، ما هي الا متاجرة بقضية شعب لتحقيق منافع شخصية وخلق زعامات واهية لا تقدم حل بل تزيد حدة الصراعات وتزيد الموقف تعقيدًا أكثر.

واختتم وهبي حديثه قائلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته استطاعت أن تحقق نجاحات حقيقية تحسب لها منذ تولي المهمة علي الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي ، والتي أجبرت العالم علي احترام رؤيتها واحترام ثقل مصر في محيطها العربي والقاري وفي النهاية لن يصح غير الصحيح والمقنع عبر خطوات عملية تنفذ برؤية واضحة وواقعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود مصرية لدعم الحل السياسي في ليبيا.. اجتماع طارئ بالجامعة العربية.. ورسالة عاجلة للجنة الأفريقية المعنية بالأزمة الليبية.. والدفع بقوة لإحياء مسار برلين

جلسة تاريخية في البرلمان لدعم الشعب الليبي.. الأغلبية والمعارضة صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية.. عبد العال: مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا

رئيس "المصريين": القيادة الليبية تثق في قدرة السيسي على حل الأزمة

حسين هريدي: مؤتمر برلين بادرة لسعي دول الجوار العربي لليبيا للتوصل إلى حل سياسي

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

متحدث الرئاسة: مصر لا تتعامل مع ميليشيات مسلحة.. وموقفها ثابت من أزمة ليبيا

ترشيحاتنا

تعرف على السعر المتوقع ومواصفات جي ام سي يوكون 2021.. صور

رئيس اتحاد الكرة يجتمع بـ محمد صلاح.. يتصدر نشرة صباح البلد

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

ما الذي يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفل توزيع جوائز SAG ..صور

لدغات ثعبان سام تودي بحياة مسن في الـ76.. تفاصيل مؤسفة

براد بيت وطليقته جينيفر أنيستون يخطفان الأنظار في حفل Screen Actors Guild awards