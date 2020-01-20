مرقس عادل: ياسمين صبري فنانة موهوبة .. صور

قال المخرج مرقس عادل، انه سعيد بمشاركة النجمة ياسمين صبري في مسلسل "فرصة ثانية " المقرر عرضه رمضان المقبل.



وأضاف عادل، خلال ندوة له بصدي البلد : الفنانة ياسمين صبري موهوبة وتبذل مجهودا كبيرا علي نفسها وعلي العمل من أجل الخروج بعمل يليق بها ، ومن أول جلسة تحضيرية وجدت أنها متحمسة وتضع أفكارا من أجل تقديم عمل يليق بمستوي الاعمال التي تعرض خلال الشهر .



وتابع : أيضا القصة التي يناقشها العمل تحمل العديد من المفآجات فانا أراهن علي هذا العمل .



ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حاليًا ، بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كلا من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى قبل انطلاق التصوير، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث يرغب مخرج العمل تركيزه بشكل كبير على المسلسل حتى يظهر بشكل يليق بالجمهور فى الموسم الرمضانى.



ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



يذكر أن احدث أعمال المخرج مرقس عادل مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد.



ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشاوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه قتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.



وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.