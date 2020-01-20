إقلاع 50 رحلة بالون بالأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر اليوم الاثنين انطلاق 50 رحلة بالون طائر على متنها 1000 سائح، من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى وذلك بشرة خير بعد ارتفاع نسبة الإشغال السياحي إلى 90 %.



وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.



وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح الى المنطاد وتقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة إلى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.