بعد وفاة 3 حالات بسببه.. معلومات لا تعرفها عن مرض كورونا

أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي وسط البلاد، فيما تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في العاصمة "بكين" ومدينة "شنتشن" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.
وذكرت السلطات الصحية في مقاطعة "هوبي" في بيان اليوم أن مدينة ووهان التي اكتشفت أول حالة إصابة بالفيروس سجلت 136 حالة إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه من بين المرضى المصابين حديثا في المدينة، 66 من الذكور و70 من الإناث تتراوح أعمارهم بين 25 و89 سنة، ومنهم 36 حالاتهم خطيرة أو حرجة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الشرق الأوسط.
وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن بعض المعلومات التى لا يعرفها الكثير عن مرض كورونا، والتي تمثلت في:
فيروس كورونا يتسبب بالعدوى التنفسية والمعدية المعوية للإنسان والطيور.
يتسبب فيروس كورونا بظهور أعراض تنفسية تتراوح حدتها بين البسيطة الى المتوسطة.
-تنتقل عدوى فيروس الكورونا عن طريق القطيرات الهوائية المنبعثة من المصاب بها عن طريق السعال والعطاس أو الاتصال المباشر به باللمس أو المصافحة.
- تتكرر الإصابة بفيروس كورونا.
-تنتشر الإصابة بفيروس كورونا في فصلي الشتاء والخريف.
-يُصاب غالبية الأشخاص بالعدوى التنفسية وتشيع غالبًا بين الأطفال الكبار.
-يعتمد تشخيص الاصابة بعدوى فيروس كورونا على الفحص المخبري الذي يكشف عن الفيروس بتقنيات مختلفة.
وذكرت السلطات الصحية في مقاطعة "هوبي" في بيان اليوم أن مدينة ووهان التي اكتشفت أول حالة إصابة بالفيروس سجلت 136 حالة إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه من بين المرضى المصابين حديثا في المدينة، 66 من الذكور و70 من الإناث تتراوح أعمارهم بين 25 و89 سنة، ومنهم 36 حالاتهم خطيرة أو حرجة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الشرق الأوسط.
وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن بعض المعلومات التى لا يعرفها الكثير عن مرض كورونا، والتي تمثلت في:
فيروس كورونا يتسبب بالعدوى التنفسية والمعدية المعوية للإنسان والطيور.
يتسبب فيروس كورونا بظهور أعراض تنفسية تتراوح حدتها بين البسيطة الى المتوسطة.
-تنتقل عدوى فيروس الكورونا عن طريق القطيرات الهوائية المنبعثة من المصاب بها عن طريق السعال والعطاس أو الاتصال المباشر به باللمس أو المصافحة.
- تتكرر الإصابة بفيروس كورونا.
-تنتشر الإصابة بفيروس كورونا في فصلي الشتاء والخريف.
-يُصاب غالبية الأشخاص بالعدوى التنفسية وتشيع غالبًا بين الأطفال الكبار.
-يعتمد تشخيص الاصابة بعدوى فيروس كورونا على الفحص المخبري الذي يكشف عن الفيروس بتقنيات مختلفة.