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أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين هشام طلعت مصطفى ووزارة الشباب لرعاية لاعبين بـ أولمبياد 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:49 ص
هشام طلعت مصطفى ووزير
هشام طلعت مصطفى ووزير الرياضة
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احمد عبد القوى
شهد، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأوضح هشام طلعت، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المسئولية المجتمعية وجهود خدمة المجتمع التي تتطلع إليها مجموعة طلعت مصطفى.

خطة هشام طلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد 2020

وأشار إلى أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ مجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية واولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وقال هشام طلعت، إن المجموعة تحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف أعمالها والقيام بدور مؤثر في المسئولية المجتمعية إيمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.

إسهامات مجموعة طلعت مصطفى المجتمعية

يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تسهم أيضا في الكثير من المشروعات والصناديق الخيرية والمجتمعية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تطوير المناطق العشوائية في مصر (مثل بشائر الخير وأهالينا) ، ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون، دعم المعهد القومى للأورام، بالإضافة إلى خدمات مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.

هذا إلى جانب دعم العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها: مشروع رعاية أطفال الشوارع، جمعية المرأة العاملة، مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، المدرسة السعيدية، المدارس الحرفية.
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