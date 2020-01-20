مذكرة تفاهم بين هشام طلعت مصطفى ووزارة الشباب لرعاية لاعبين بـ أولمبياد 2020

إسهامات مجموعة طلعت مصطفى المجتمعية



يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تسهم أيضا في الكثير من المشروعات والصناديق الخيرية والمجتمعية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تطوير المناطق العشوائية في مصر (مثل بشائر الخير وأهالينا) ، ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون، دعم المعهد القومى للأورام، بالإضافة إلى خدمات مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.



هذا إلى جانب دعم العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها: مشروع رعاية أطفال الشوارع، جمعية المرأة العاملة، مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، المدرسة السعيدية، المدارس الحرفية. يشار إلى أنتسهم أيضا في الكثير من المشروعات والصناديق الخيرية والمجتمعية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تطوير المناطق العشوائية في مصر (مثل بشائر الخير وأهالينا) ، ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون، دعم المعهد القومى للأورام، بالإضافة إلى خدمات مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.هذا إلى جانب دعم العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها: مشروع رعاية أطفال الشوارع، جمعية المرأة العاملة، مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، المدرسة السعيدية، المدارس الحرفية.

وأشار إلى أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.وأضاف الرئيس التنفيذي لـ، أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية واولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.وقال، إن المجموعة تحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف أعمالها والقيام بدور مؤثر في المسئولية المجتمعية إيمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.