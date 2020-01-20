AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:45 ص
ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر يونايتد
Advertisements
إسراء أشرف
حقق فريق ليفربول، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وأحرز هدفي ليفربول، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14، قبل أن يأتي الدولي المصري محمد صلاح ويقتل آمال مانشستر يونايتد في الدقيقة 93.

وافتتح ليفربول الأهداف في الدقيقة 14 عن طريق فان دايك، ثم سجل مجددًا في الدقيقة 25 عن طريق فيرمينو، وفي الدقيقة 36 بتوقيع فينالدوم، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدفين بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وقبل صافرة انتهاء اللقاء في الدقيقة 93، انفرد محمد صلاح من وسط الملعب بعدما استلم تمريرة طولية من زميله أليسون بيكر حارس الفريق، أسفرت عن هدفًا قاتلًا في شباك دي خيا، ليفك العقدة التي لازمته خلال 4 مواجهات سابقة أمام اليونايتد.

وبهذا الفوز، عزز ليفربول مكانته في صدارة جدول الترتيب فرق البريميرليج برصيد 64 نقطة، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، في المركز الخامس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. VAR يحرم فيرمينو من هدف رائع بسبب فان ديك

ليفربول ضد اليونايتد.. الراية تحرم فينالدوم من هدف ثان في شباك دي خيا

ليفربول يكتفي بهدف في شباك مان يونايتد بالشوط الأول .. والحكم يلغي هدفين للريدز

ليفربول يغرد وحيدا في قمة الدوري الإنجليزي.. الريدز يضرب اليونايتد بثنائية نظيفة

محمد صلاح يفك عقدة الفرق الكبرى ويضرب مانشستر يونايتد بالهدف الثاني

تألق صلاح وكسر العقدة.. شاهد ملخص مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الطفلة هايدي تقصف جبهة ذا فويس.. بوادر أزمة بين حازم إيهاب مع سارة الطباخ.. سارة سلامة في لوك جديد

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

نجم الأهلي السابق يسخر من الزمالك بسبب خروجه المبكر من بطولة الكأس.. فيديو

بالميكروباصات| صحفي بريطاني يكرر رحلة صلاح اليومية من نجريج إلى المقاولون بحذافيرها

اسعار العملات العربية اليوم الاثنين 20-1-2020

شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز الأهلى أمام المقاولون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

اوعى تصدقها.. أشهر الخرافات عن السرطان.. 12 معلومة خاطئة

بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت