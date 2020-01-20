ملخص مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وأحرز هدفي ليفربول، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14، قبل أن يأتي الدولي المصري محمد صلاح ويقتل آمال مانشستر يونايتد في الدقيقة 93.



وافتتح ليفربول الأهداف في الدقيقة 14 عن طريق فان دايك، ثم سجل مجددًا في الدقيقة 25 عن طريق فيرمينو، وفي الدقيقة 36 بتوقيع فينالدوم، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدفين بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".



وقبل صافرة انتهاء اللقاء في الدقيقة 93، انفرد محمد صلاح من وسط الملعب بعدما استلم تمريرة طولية من زميله أليسون بيكر حارس الفريق، أسفرت عن هدفًا قاتلًا في شباك دي خيا، ليفك العقدة التي لازمته خلال 4 مواجهات سابقة أمام اليونايتد.



وبهذا الفوز، عزز ليفربول مكانته في صدارة جدول الترتيب فرق البريميرليج برصيد 64 نقطة، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، في المركز الخامس.