البحث العلمي في مصر بين حاضر ملموس ومستقبل مشرق.. توجيهات من الرئيس السيسي بربطه باحتياجات المجتمع.. وجامعة القناة تسعى لتطوير المنظومة

- بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القناة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

- رئيس الجامعة: تطوير المنظومة لتحقيق إنجازات مستقبلية غير مسبوقة - الدكتور محمود صقر: بروتوكول اليوم خارطة طريق وخطة عمل لجميع الجامعات المصرية





أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت على عاتقها تطوير المنظومة لتحقيق إنجازات مستقبلية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي.





وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توجيهات واضحة، نحو تطوير منظومة البحث العلمي وربط البحوث العلمية بالصناعة واحتياجات المجتمع و من خلال توجه أكاديمية البحث العلمي في إجراء الدراسات المستقبلية وخرائط الطريق من أجل التحليل والتقييم و التوقعات ووضع الرؤى المستقبلية واقتراح الحلول المناسبة والممكنة للمشاكل التي يعاني منها المجتمع حيث تساعد صانعي القرار والجهات الممولة للعلوم والتكنولوجيا في اعتماد السياسات وتمويل مشروعات محددة الأهداف مسبقا لحل تلك المشاكل.





ويعد توقيع جامعة القناة، بروتوكول التعاون مشتركا بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أبرز وآخر تلك الخطوات.





وأكد الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجا للمباحثات التمهيدية التي تمت بين أكاديمية البحث العلمي وجامعة قناة السويس حيث تسعى الأكاديمية لوضع الحلول العلمية المدروسة لكافة القضايا الملحة التي تواجه مصر في شتى المجالات من أجل تنمية شاملة ورفاهية للمواطن المصري.





وذلك في إطار تعميق دور البحث العلمي للتنمية المحلية والاقليمية وإيمانا بأهمية دور أكاديمية البحث العلمي في دفع مسيرة التنمية بالمحافظات خاصة أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومراكز التنمية الإقليمية التابعة لها تمتلك الخبرات الأكاديمية العلمية و العملية والخبراء المتخصصين وأنها ذات خبرات عميقة ومتراكمه ومتعددة في كافة التخصصات التنموية.





ويهدف البروتوكول إلى التوسع لاستيعاب الأنشطة المختلفة للاكاديمية بالاتفاق بين مركز البحوث التطبيقية التابع لمراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة قناة السويس وذلك من خلال مقر الأكاديمية بالجامعة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تحقيق أهداف الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادي والعلمية والاجتماعية ووضع آلية لدعم الرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس وإنشاء حاضنات تكنولوجية بجامعة قناة السويس ومجموعة من المشروعات والمبادرات المناسبة لإقليم قناة السويس.





وعن دور البحث العلمي، توضح ماجدة هجرس ، أهميته في تحويل الجامعات من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج على كافة المستويات الفكرية وذلك بما تحمله الجامعة من قدرات هائلة من شباب الباحثين لتيسير عملية البحث العلمي ورفع الاقتصاد المعرفي مؤكدة أن هذا التعاون خطوة لتوطين التكنولوجيا بالجامعة على مستوى عالمي.



