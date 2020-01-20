بروتوكول تعاون بين المنوفية وجهاز الخدمة الوطنية لتشغيل مول العاصمة بشبين الكوم

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون مع اللواء مصطفي أمين علي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بشأن إدارة وتشغيل المركز التجارى "مول العاصمة" والمقام على مساحة (2598 م2) بمدينة شبين الكوم، وذلك بعد حل المشاكل العالقة بين الطرفين والتى إستمرت قرابة أربعة أعوام.



يأتى هذا فى إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.



حيث أكد محافظ المنوفية ، على أن تشغيل المركز التجارى سيعمل على توفير جميع الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التى يحتاجها المواطن المنوفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها نظرًا لأهميته وبإعتباره متنفسًا لأهالى المحافظة، مشيرًا الى أنه سيعمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.



وأضاف المحافظ، على أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كونه جهازًا رائدًا فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتجارية المقدمة لمواطنى المحافظة، مؤكدًا أن المركز التجارى يعد من أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المحافظة.



