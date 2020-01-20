فحص 10 شقق وضبط هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية لملاحقة الخارجين عن القانون.
واسفرت الحملة عن فحص 9 مزراع بدائرة مركز السادات، وفحص 37 شخصا.
كما تم فحص 10 شقق مفروشة بمدينة السادات لمعرفة القاطنين بها ، كما تم فحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.
وأكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.
واسفرت الحملة عن فحص 9 مزراع بدائرة مركز السادات، وفحص 37 شخصا.
كما تم فحص 10 شقق مفروشة بمدينة السادات لمعرفة القاطنين بها ، كما تم فحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.
وأكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.