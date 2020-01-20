فحص 10 شقق وضبط هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية لملاحقة الخارجين عن القانون.



واسفرت الحملة عن فحص 9 مزراع بدائرة مركز السادات، وفحص 37 شخصا.



كما تم فحص 10 شقق مفروشة بمدينة السادات لمعرفة القاطنين بها ، كما تم فحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.



وأكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.