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حوادث

فحص 10 شقق وضبط هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:00 ص
ملة امنية
ملة امنية
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية لملاحقة الخارجين عن القانون.

واسفرت الحملة عن فحص 9 مزراع بدائرة مركز السادات، وفحص 37 شخصا.

كما تم فحص 10 شقق مفروشة بمدينة السادات لمعرفة القاطنين بها ، كما تم فحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.
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