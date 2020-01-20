محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح عطل بمشروع الصرف بصندلا.. صور

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإصلاح الفوري والصيانة لمشروع خفض المنسوب للصرف الصحي بقرية صندلا.



وشدد المحافظ سرعة الانتهاء منه لظروف سوء الأحوال الجوية وإعادة تشغيل الخط تيسيرا للمواطنين قرية صندلا، وذلك بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ.



وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال إصلاح وتجديد خط خفض المنسوب بقرية صندلا، موجهًا نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس القرية بالوقوف على رأس العمل وسرعة الانتهاء منه، تنفيذا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.



شارك في أعمال إصلاح خط خفض المنسوب بالقرية، منصور عمر نائب رئيس المدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ والصاوي مختار رئيس قرية صندلا.