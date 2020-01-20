AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح عطل بمشروع الصرف بصندلا.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإصلاح الفوري والصيانة لمشروع خفض المنسوب للصرف الصحي بقرية صندلا.

وشدد المحافظ سرعة الانتهاء منه لظروف سوء الأحوال الجوية وإعادة تشغيل الخط تيسيرا للمواطنين قرية صندلا، وذلك بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال إصلاح وتجديد خط خفض المنسوب بقرية صندلا، موجهًا نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس القرية بالوقوف على رأس العمل وسرعة الانتهاء منه، تنفيذا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

شارك في أعمال إصلاح خط خفض المنسوب بالقرية، منصور عمر نائب رئيس المدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ والصاوي مختار رئيس قرية صندلا.
محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح عطل بمشروع الصرف بصندلا.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح عطل بمشروع الصرف بصندلا.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح عطل بمشروع الصرف بصندلا.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح عطل بمشروع الصرف بصندلا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدم برج سكني مخالف مكون من 15 طابقًا بـ كفر الشيخ

الوزراء: منظومة الشكاوى تعاملت مع أكثر من 55 ألف طلب واستغاثة خلال نوفمبر

الحكومة تتابع تعامل منظومة الشكاوى الموحدة مع طلبات المواطنين.. 55 ألف طلب واستغاثة خلال نوفمبر.. التضامن والإسكان أعلى الوزارات استقبالا للاستغاثات.. واستجابات سريعة وفرق متخصصة للتنفيذ

استئناف أعمال خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى غرب الأقصر

إصلاح خط المياه الرئيسي بمركز تلا وشفط المياه بعد انفجاره.. صور

رفع الطوارئ.. محافظ كفر الشيخ يوجه بسحب مياه الأمطار | صور

ترشيحاتنا

قناة أمريكية: لماذا زيف ترامب معلومات عن المصابين في الضربة الإيرانية؟

كيف تحصل على عضوية النادي الأهلي بالتقسيط؟

أرقام مثيرة في ليلة ثنائية ليفربول بشباك مانشستر يونايتد

شاهد.. زعماء العالم يبحثون عن بوتين خلال مؤتمر برلين

بفستان لامع.. زوجة محمد إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

أهم الأخبار ليلا.. تصريحات جريئة من رانيا يوسف.. الرئيس السيسي يصل لندن.. رشا مهدي تثير ضجة بعد تويتة لـ محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفل توزيع جوائز SAG ..صور

لدغات ثعبان سام تودي بحياة مسن في الـ76.. تفاصيل مؤسفة

براد بيت وطليقته جينيفر أنيستون يخطفان الأنظار في حفل Screen Actors Guild awards