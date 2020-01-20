محافظ المنيا: لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله..صور

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا لمناقشة وبحث مشروعات الخطة الموحدة للمحافظة للعام المالي 2019 /2020، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مراجعة نسب التنفيذ حيال تلك المشروعات.



استعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المطروحة في مراكز المحافظة المختلفة ، وناقش آلية طرحها وفقًا للخطة الموحدة للمحافظة للانتهاء منها في الوقت المحدد، والتي من شأنها تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في مجالات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق، والكهرباء، والرصف، والزراعة، والري، وغيرها من المشروعات الخدمية.



وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز المختلفة بضرورة وضع جدول محدد قابل للتنفيذ ليتم محاسبة أي مقصر في تنفيذ الخطة وفقًا لذلك البرنامج الزمني، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع ،قائلا : إن الله يراقبنا في جميع أعمالنا وكل منا يكمل الثاني .



وأكد المحافظ أن الاهتمام بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكافة المدن والقرى هي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، ويتحقق ذلك من خلال خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

