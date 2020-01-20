شاهد.. زعماء العالم يبحثون عن بوتين خلال مؤتمر برلين

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو طريف ظهرت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من زعماء العالم المجتمعين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وهم يبحثون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء المقطع، عندما توجه زعماء العالم المشاركين في قمة برلين إلى المنصة لالتقاط صورة جماعية، حيث كان الرئيس بوتين غير متواجد، ومن هنا بدأت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البحث عنه من حولهم، وأخذا ينظران يمينا ويسارا للعثور عليه.
وبمجرد ما ظهر بوتين، تقدم ماكرون ليشير إلى المكان الذي من المفترض أن يقف فيه بوتين لالتقاط الصورة، وكان المكان بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رحب به الرئيس الروسي وقام بمصافحته، ثم تم التقاط الصورة التذكارية.
وكان المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، من بينهم مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدروا بيانا ختاميا، دعوا خلاله إلى تعزيز الهدنة في البلاد ووقف الهجمات على المنشآت النفطية، وتشكيل قوة عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقالت الدول المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي: "نرحب بالتراجع الملموس لمستوى العنف في ليبيا منذ 12 يناير والمفاوضات المنعقدة في موسكو يوم 13 يناير وكل المبادرات الدولية الرامية إلى مواصلة السبيل نحو توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار. وندعو كل الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم".
وأضاف البيان: "ندعو إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى".
كما تعهدت الدول المشاركة بالامنتاع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا، موجهة الدعوة إلى كل الأطراف الدولية إلى حذو حذوها.
وشددت الدول المشاركة في المؤتمر على "الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها".
وجاء المقطع، عندما توجه زعماء العالم المشاركين في قمة برلين إلى المنصة لالتقاط صورة جماعية، حيث كان الرئيس بوتين غير متواجد، ومن هنا بدأت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البحث عنه من حولهم، وأخذا ينظران يمينا ويسارا للعثور عليه.
وبمجرد ما ظهر بوتين، تقدم ماكرون ليشير إلى المكان الذي من المفترض أن يقف فيه بوتين لالتقاط الصورة، وكان المكان بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رحب به الرئيس الروسي وقام بمصافحته، ثم تم التقاط الصورة التذكارية.
وكان المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، من بينهم مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدروا بيانا ختاميا، دعوا خلاله إلى تعزيز الهدنة في البلاد ووقف الهجمات على المنشآت النفطية، وتشكيل قوة عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقالت الدول المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي: "نرحب بالتراجع الملموس لمستوى العنف في ليبيا منذ 12 يناير والمفاوضات المنعقدة في موسكو يوم 13 يناير وكل المبادرات الدولية الرامية إلى مواصلة السبيل نحو توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار. وندعو كل الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم".
وأضاف البيان: "ندعو إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى".
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كما تعهدت الدول المشاركة بالامنتاع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا، موجهة الدعوة إلى كل الأطراف الدولية إلى حذو حذوها.
وشددت الدول المشاركة في المؤتمر على "الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها".