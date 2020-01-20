شاهد.. زعماء العالم يبحثون عن بوتين خلال مؤتمر برلين

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كما تعهدت الدول المشاركة بالامنتاع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا، موجهة الدعوة إلى كل الأطراف الدولية إلى حذو حذوها.



وشددت الدول المشاركة في المؤتمر على "الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها".



