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فن

دوين جونسون ينعى والده برسالة مؤثرة.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:23 ص
دوين جونسون ووالده
دوين جونسون ووالده
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شروق ابراهيم
نعى النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك المصارع الشهير روكي جونسون، عن عمر ناهز 75 عامًا من خلال فيديو نشره بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق دوين جونسون على الفيديو الذي ظهر فيه متأثرا بشدة: "من الصعب التعبير كم أنا ممتن لحبكم ودعمكم شكرا عائلتي، اذهبوا واغمروا احبائكم لطالما تقدرون.. احبكم".

وكان روكي جونسون رفض دخول دوين جونوسن مجال المصارعة الحرة، لكن الممثل الأمريكي أصرّ على ممارسة هذه اللعبة الخطيرة ودرب نفسه بنفسه.

وروكي جونسون مصارع كندي محترف متقاعد ولد في 24 أغسطس 1944 وكان يصارع بين فترات السبعينات والثمانينات، كما يعرف بأنه والد الممثل والمصارع المعروف ذا روك.

روكي جونسون خاض العديد من البطولات العالمية، بما في ذلك التحالف الوطني للمصارعة، وكذلك واجه العديد من أساطير اللعبة أثناء مسيرته.
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