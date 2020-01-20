بنسبة 41% .. الإسماعيلية أعلى نسبة تسجيل في منظومة التأمين الصحي

حققت محافظة الإسماعيلية، أعلى نسبة تسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، حيث بلغت نسبة التسجيل 41% بعد مرور 75 يوم فقط.



وتحت شعار " صحتك امانة" ، أطلقت صحة الاسماعيلية مبادرة المشاركة ، واكدت عبر صفحات التواصل الاجتماعي ان التسجيل مازال ساريا بالمراكز والوحدات الصحية المعلن عنها من قبل.



قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية من رئيس الوزراء، وان محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.



وأضاف السقعان، أنه تم التخطيط لتقديم خدمات المنظومة في 12 مستشفى و53 مركزا طبيا ووحدة صحية على أن يضم المركز الطبي 8 من أطباء طب الأسرة والوحدة 4 من اطباء طب الأسرة لتغطية المستهدف وربط الأسر بالمراكز والوحدات وتقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة.



وأشار وكيل صحة الاسماعيلية إلي أنه يتم التسجيل في نقاط عديدة على مستوى المحافظة وسيتم توفير نقاط اخرى بكل القرى والأحياء والمدن تيسيرا على المواطنين.



وأوضح، يتم التسجيل فى المنظومة بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وشهادة الميلاد للأبناء وايصال غاز او كهرباء او مياه يفيد بموقع السكن حتى يتم ربط المواطن بالخدمة بالمكان الاقرب لسكنه مؤكدا انه جاري تفعيل الميكنة للمنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكذلك تطوير مراكز تقديم الخدمة.