برلماني: نتائج مؤتمر برلين تؤكد اقتناع العالم برؤية القيادة المصرية

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين بشأن الأوضاع فى ليبيا تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية التي عبرت عنها لسنوات طويلة مضت بشأن ضرورة الحل السلمي بعيدًا عن النزاعات العسكرية المسلحة.



وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان، أن مصر سبقت الجميع فى التحذير من خطر الإرهاب فى ليبيا وخطورة وجود عناصر مسلحة أجنبية في طرابلس بدعم ورعاية دول بعينها، وأنه بالأمس شاهدنا الرئيس الفرنسى وهو يعيد نفس ما سبق أن حذرنا منه ويعرب عن قلقه من نقل العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا.



وأشار جون طلعت إلى أن التزام الدول المشاركة فى مؤتمر برلين بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة وتعهدها بعدم التدخل فى الشأن الليبى هو صفعة مدويّة على وجه أردوغان الذى كان يسعى لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الحكومة الإخوانية فى طرابلس.



وشدد عضو مجلس النواب :"موقف أردوغان أصبح مكشوفا أمام العالم أجمع واستمراره لدعم المليشيات الإرهابية فى ليبيا يعنى بوضوح عدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية".