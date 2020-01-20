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محافظات

لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .. محافظ المنوفية يلتقي وزير التنمية المحلية

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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محمد امين
إستقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمكتبه اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية حيث تم مناقشة متابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أى مشكلات، مشددًا على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الاسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع الى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وتابع اللواء شعراوي، خلال اللقاء مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى تتجاوز 213 مليون جنيه وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، مضيفا أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والتى تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالى فقط.

كما بحث اللواء محمود شعراوى مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة ، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات

كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة .
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