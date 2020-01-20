برلماني: حكم القضاء المصري بتجريم إساءة استخدام السوشيال ميديا تاريخي

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير للمحكمة الإدارية العليا، لحسمها الواضح والصريح والتاريخى لإحدى قضايا الشأن العام التي تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا هو القضاء المصرى الشامخ والنزيه، والذي يحافظ على الحقوق والواجبات والأمن القومى والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية.



وقال " عامر " فى بيان له أصدره، الاثنين، إن ماقضت به المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري علي صفحته بموقع فيس بوك مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة إنما هو دليل قاطع على تجريم استخدام وسائل السوشيال ميديا في غير موضعها خاصة ان المحكمة أكدت في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم اضافة الى تأكيد المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية.



ووصف المهندس محمد فرج عامر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بأنه تاريخي وفيه رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه فى استخدام وسائل السوشيال ميديا بصورة غير قانونية فيها إساءة للمجتمع والمواطنين مطالبا من كل المسئولين والمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانون حال تعرضهم لأي إساءة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال المهندس محمد فرج عامر: "أنا شخصيًا وبعد هذا الحكم التاريخي لن اسمح أبدا لأي شخص مهما كان أن يسيء إلى شخصي عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى وسوف أقاضي من يسيء الى إلكترونيًا".