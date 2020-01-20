برلماني يتساءل عن دور "حماية المستهلك" في وقف إعلانات "أبليكس" السرطاني

أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بجهود جهاز حماية المستهلك بقيادة اللواء د راضي عبد المعطي، في مواجهة جميع أنواع الغش ومراقبة الاسواق والاسعار والحرص على حقوق المستهلكين وحثهم ومساندتهم فى الابلاغ عن اى قضايا فيها انتهاك لحقوقهم.



وقال " أبو جاد " فى بيان أصدره الاثنين، إن جهاز حماية المستهلك قام بشن حمله رقابية موسعة بمحافظة بنى سويف بالتنسيق بين الفرع الأقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف ومديرية التموين وقسم شرطة بنى سويف الجديدة وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 3 طن من الزيوت المغشوشة والمقلدة معبأه داخل جراكن تحمل علامات تجاريه لشركات معروفه وبأوزان مختلفة ومعدة للبيع ،كما تم ضبط كمية من الجراكن الفارغه المعده للتعبئة والادوات المستخدمة بها آثار زيت مستعمل، بالإضافه الى 100 كرتونة فارغة ، عدد 1 مكواه لحام ، جهاز تغليف واستيكرات تحمل العلامات التجارية المقلدة ، وميزان ومولد كهربائي.



متسائلا :أين الحملات على بقية المحافظات وطالب النائب حسين أبو جاد من جهاز حماية المستهلك وباقى الاجهزة التى تسانده القيام بحملات تفتيشية مكثفة ضد مصانع " بير السلم " فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مؤكدا ان هناك منتجات تتعلق بصحة الإنسان وسلامته خاصة المنتجات الطبية المغشوشة ومنتجات قطع الغيار الخاصة بالسيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية.



وتساءل النائب حسين أبو جاد عن دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الاخرى فى وقف الحملات الإعلانية المكثفة عن المنتجات المقلدة والمغشوشة والضارة بصحة الانسان وفى مقدمتها على سبيل المثال لاالحصر منتج " ابليكس " الخاص بالتخصيص والذى تم التحذير منه وانه يسبب مرض السرطان ولاتزال إعلاناته تغزو القنوات الفضائية المشبوهة وبمشاركة علنية من كبار الفنانين خاصة بعد فشل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى مواجهة القائمين على انتاج وتصنيع منتج ابليكس الذى يتم إنتاجه بدون تصريح من وزارة الصحة واين جهاز حماية المستهلك من اعلانات القنوات الفضائية عن الاجهزة المنزلية المغشوشة وإعلانات مراكز الصيانة " النصابة " لاصلاح الاجهزة الكهربائية بالمنازل.