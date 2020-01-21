AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بدموع حارة ...أب يناشد الرئيس بعلاج ابنته فى ألمانيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:49 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
Advertisements
ميرنا محمود
ناشد والد الطفلة إيمان، البالغة من العمر ١١ شهرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنقاذ ابنته في أسرع وقت بعد إصابتها بضمور في المخ عقب ولادتها يحكي والد الطفلة لـ صدي البلد قائلا: عند مولد ابنتي في الشتاء القارص أرسلت الدفاية الخاصة إلى المستشفي وكانت حالتها سليمة كأي طفل طبيعي ولكن بعد أيام حدثت تشنجات شديدة يصاحبها رفض تام للرضاعة وتم تشخيص الحالة "صفراء". 

 ويقول والد الطفلة : طلبوا عمل تحليل كالسيوم و اتضح لنا معاناة الطفلة من نقص الكالسيوم و تم وضعها تحت محاليل ولكن دون جدوى،بالإضافة الي وجود مشكلة بالتمثيل الغذائي و اتخذت الحالة تسوء يوم بعد يوم و ترفض الرضاعه تماما مما دفعهم لإطعامها عن طريق أنبوبة الطعام "الرايل" يتابع والد الطفلة. 

وبعد شهر من عدم التحسن تم خضوع الطفله للأشعة و اتضح أنها تعاني من ضمور بالمخ و التشنجات في زياده مستمره يصاحبها قطع في التنفس و جفاف. 

 وأوضح الأطباء أن الطفلة تعانى من حالة نادرة غير معروف سبب لها حتي الآن ولكن تحتاج لجلسات شفط للبلغم وأيضا أكسجين يوميا لمواصلة حياتها. يستغيث والده الطفلة بمساعدته في عرض ابنته علي أطباء بالخارج لتشخيص الحالة وعلاجها بالخارج حيث إن كل طبيب يشخص الحالة بطريقة مختلفة ولكن أكد أغلبهم علي عدم توافر علاج لها بمصر وأنها تحتاج للسفر إلى ألمانيا في أسرع وقت حيث يتوافر علاجها هناك. 

 قدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. تعرف على أعراضه وأبرز العلاجات وطرق الوقاية منه للكبار والأطفال

أم ملك لـ وزارة الصحة: بعنا كل ما نملك لعلاج ابنتي من ضمور المخ

سيدة تشكو لـ وزارة الصحة: حقنة بالخطأ أصابت ابنتي بشلل في النخاع الشوكي.. صور

والدة طفل مصاب بضمور في المخ: عاوزة أعالجه على نفقة الدولة

معجزة أسوان.. بسملة أجرت 14 عملية وعمرها لم يتجاوز السابعة وترسم لوحات فنية بفمها

ياسين وندى.. طفلان ينتظران عطف مسئول لإنهاء معاناتهم مع المرض

ترشيحاتنا

المرصد السوري: مرتزقة أردوغان يهربون من ليبيا إلى أوروبا

دعاء الامتحان والنجاح..10 أدعية من القرآن تساعدك على الإجابة مهما كان صعبا

الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات

لوك جديد.. لقاء الخميسي تتألق والجمهور يتغزل

نجم الأهلي السابق: مانويل جوزيه محظوظ.. وفايلر ظهر بقوة مع الفريق.. فيديو

4 رسائل للخطيب في ظهور بجولة مكوكية بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي..فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد