بدموع حارة ...أب يناشد الرئيس بعلاج ابنته فى ألمانيا





ويقول والد الطفلة : طلبوا عمل تحليل كالسيوم و اتضح لنا معاناة الطفلة من نقص الكالسيوم و تم وضعها تحت محاليل ولكن دون جدوى،بالإضافة الي وجود مشكلة بالتمثيل الغذائي و اتخذت الحالة تسوء يوم بعد يوم و ترفض الرضاعه تماما مما دفعهم لإطعامها عن طريق أنبوبة الطعام "الرايل" يتابع والد الطفلة.





وبعد شهر من عدم التحسن تم خضوع الطفله للأشعة و اتضح أنها تعاني من ضمور بالمخ و التشنجات في زياده مستمره يصاحبها قطع في التنفس و جفاف.





وأوضح الأطباء أن الطفلة تعانى من حالة نادرة غير معروف سبب لها حتي الآن ولكن تحتاج لجلسات شفط للبلغم وأيضا أكسجين يوميا لمواصلة حياتها. يستغيث والده الطفلة بمساعدته في عرض ابنته علي أطباء بالخارج لتشخيص الحالة وعلاجها بالخارج حيث إن كل طبيب يشخص الحالة بطريقة مختلفة ولكن أكد أغلبهم علي عدم توافر علاج لها بمصر وأنها تحتاج للسفر إلى ألمانيا في أسرع وقت حيث يتوافر علاجها هناك.





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ناشد والد الطفلة إيمان، البالغة من العمر ١١ شهرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنقاذ ابنته في أسرع وقت بعد إصابتها بضمور في المخ عقب ولادتها يحكي والد الطفلة لـ صدي البلد قائلا: عند مولد ابنتي في الشتاء القارص أرسلت الدفاية الخاصة إلى المستشفي وكانت حالتها سليمة كأي طفل طبيعي ولكن بعد أيام حدثت تشنجات شديدة يصاحبها رفض تام للرضاعة وتم تشخيص الحالة "صفراء".