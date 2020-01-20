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حوادث

رئيس محكمة بالسودان: وقف تنفيذ القرار الإداري ينظر فيه بشكل مستعجل

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:01 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قال الصادق ابو بكر رئيس محكمة القضاء الاداري بالسودان، ان المحكمة العليا بالسودان، لها ثوابت قضائية تحافظ على حقوق المواطنين.

وأضاف ابو بكر، جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري ، ان القرار الاداري لو صدر من رئيس الجمهورية، يتم الطعن عليه أمام المحاكم الادارية العليا، وما دون ذلك يطعن عليه أمام محاكم الاستئناف.

وأوضح أن طلب وقف التنفيذ ينظر فيه بشكل مستعجل، طبقا لما تراه سلطة المحكمة، موضحا أن وقف التنفيذ للقرار الاداري له شروط معينة، لافتا الى أنه لا يجوز وقف تنفيذ القرار الاداري، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهناك شروط عامة لوقف التنفيذ بما لا يسبب اى ضرر لأى من الاطراف.

وتتضمن الورشة الحديث «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
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