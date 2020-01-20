أول يوم مشرحة.. أهم المحطات في كتاب الدكتورة بنت البلد.. فيديو

قالت الدكتورة هالة عيسوى، مؤلفة كتاب " الدكتورة بنت البلد"، إن تفاصيل أول يوم مشرحة والرحلة "718" من أبرز الموضوعات بالكتاب، لافتة إلى أنها بدأت الكتاب برقم الرحلة التى صعدت عليها وهى تبلغ من العمر 12 عامًا للسفر إلى دبى، موضحة أن تلك المرحلة كانت حساسة جدًا لأنه بداية سن المراهقة.



وأضافت الدكتورة هالة عيسوى، خلال حديثها ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن أول تحدات السفر التى واجهتها هو اختلاف اللغة حيث أنها كانت تدرس فى مدرسة فرنسية وانتقلت إلى مدرسة انجليزية، موضحة أن لهجة الإماراتيين كانت صعبة.



وأوضحت أنها صدمت بالواقع العربى حيث أن صديقاتها كن يتزوجن فور الانتهاء من المرحلة الإعدادية، ولكنها اجهت الواقع واستمرت لحين التحاقها بكلية الطب.



وتابعت أول يوم دخلت المشرحة اتصدمت وانهارت والكثير من زملائى الذكور أغمى عليهم بعدما شاهدوا الجثث، حتى أن بعضهم حوَل من الكلية إلى كلية أخرى لكى لا يتعامكل مع الجثث.



وأشارت إلى أن أول لقاء لها مع الجثث صدمت ولكنها تجاوزت المشهد والتحدى الخاص بها زاد لكى تستاكمل دراسة الطب.

