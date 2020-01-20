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حوادث

لاستخدامهم خامات رديئة.. ضبط 3 مصانع للحلوى والملابس الجاهزة بالقليوبية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:13 م
ضبط 3 مصانع للحلوى
ضبط 3 مصانع للحلوى والملابس الجاهزة بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 3 مصانع للحلوى والملابس الجاهزة بدون ترخيص فى حملة على الأسواق والمنشآت التجارية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا بشن مباحث التموين حملة على الأسواق والمصانع، وأسفرت الحملة عن ضبط "عرفه م ع" المسئول عن مصنع حلوى ملبن الكائن بناحية بهتيم شارع الشعراوى– دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات وسلع غذائية رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر ولا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج ووجد بالمصنع 200 كجم دقيق فاخر استخراج 72 % - 125 كجم سكر – 50 كجم نشا – 20 كرتونة ملبن بكل كرتونة 30 قطعة زنة القطعه 25 جم منتج نهائى معد للبيع.

كما تم ضبط "محمود ا ح" المسئول عن مصنع ملابس جاهزة الكائن بناحية مزرعة البط – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج ووجد بالمصنع 4 ماكينات سنجر – 4 ماكينات أوفر – 3 ماكينات أورليه – 2 مقص كهرباء ومكواه – 10 أثواب قماش زنة الثوب 25 كجم – 200 قطعة ملابس حريمى مقاسات مختلفة تحت التصنيع والتجهيز – 100 قطعة ملابس حريمى مقاسات مختلفة منتج نهائى معدة للبيع.

كما تم ضبط "خالد س ع" المسئول عن مصنع ملابس جاهزة الكائن بناحية مزرعة البط – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر ولا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج ووجد بالمصنع 4 ماكينات سنجر – 5 ماكينات أوفر – 3 ماكينات اورليه – 2 مقص كهرباء ومكواه – 5 أثواب قماش زنة الثوب 25 كجم – 100 قطعة بنطلون رجالى مقاسات مختلفة تحت التصنيع والتجهيز – 150 قطعة بنطلون رجالى مقاسات مختلفة منتج نهائى معدة للبيع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "طلعت ا م" المسؤول عن محل بقالة الكائن بناحية شارع السلخانه ميت حلفا - دائرة مركز قليوب، وذلك لحيازته وعرضة للبيع سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة والتى تصرف بنظام البطاقات التموينية لمستحقى الدعم والتى يتم تجميعها وتهريبها من البدالين التموينيين بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر وتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة من جراء ذلك، حيث تم ضبط 40 كجم أرز خاص بوزارة التموين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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