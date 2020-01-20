انتخابات تشريعية.. جزر القمر تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

بعد تأجيلها مرتين.. الجزائريون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد.. رئيس السلطة المستقلة للانتخابات: عملية الاقتراع محترمة جدا.. وتصريحات متفائلة من مرشحي الرئاسة.. ومتظاهرون يهتفون: لا للتصويت