انتخابات تشريعية.. جزر القمر تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

افتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جزر القمر صباح اليوم، الإثنين، لليوم الثانى على التوالى للانتخابات التشريعية التى من المتوقع أن تحسم لصالح حزب الرئيس غزالي عثمان بحسب مراقبون.
ودعى حوالى 320 ألف ناخب للمشاركة في الجولة الأولى للانتخابات لاختيار 24 نائبا في المجلس الفدرالي لجزر القمر في هذا الأرخبيل غير المستقر في المحيط الهندي.
وعطّلت الأمطار الغزيرة أمس وصول المواد الانتخابية إلى أغلب مراكز الاقتراع في العاصمة موروني، ما أدى إلى تأخير فتح أبوابها لبعض الوقت.
فيما عزفت المعارضة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية لعدم حصولها على ضمانات بأن تكون "شفافة وحرة وديموقراطية". على حد قولها.
وخلّفت الانتخابات الرئاسية في مارس 2019 مرارة لدى خصوم عثمان.
وأعلن حينها فوز العقيد السابق الذي حكم البلاد بين 1999 و2006، وأعيد انتخابه في 2016، من طرف اللجنة الانتخابية بنسبة 59.9 بالمئة من الأصوات.
ودعى حوالى 320 ألف ناخب للمشاركة في الجولة الأولى للانتخابات لاختيار 24 نائبا في المجلس الفدرالي لجزر القمر في هذا الأرخبيل غير المستقر في المحيط الهندي.
وعطّلت الأمطار الغزيرة أمس وصول المواد الانتخابية إلى أغلب مراكز الاقتراع في العاصمة موروني، ما أدى إلى تأخير فتح أبوابها لبعض الوقت.
فيما عزفت المعارضة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية لعدم حصولها على ضمانات بأن تكون "شفافة وحرة وديموقراطية". على حد قولها.
وخلّفت الانتخابات الرئاسية في مارس 2019 مرارة لدى خصوم عثمان.
وأعلن حينها فوز العقيد السابق الذي حكم البلاد بين 1999 و2006، وأعيد انتخابه في 2016، من طرف اللجنة الانتخابية بنسبة 59.9 بالمئة من الأصوات.