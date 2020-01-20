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حوادث

سقوط عاطل تخصص فى النصب والسمسرة على المواطنين بمرور القليوبية

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
القت مباحث المرور بالقليوبية القبض على عاطل يقوم بممارسة أعمال النصب والسمسرة على المواطنين، بوحدة مرور القناطر الخيرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور بالقليوبية بضبط "خ.ا" 43 سنه عاطل ومقيم دائرة مركز قليوب مطلوب التنفيذ علية فى القضية رقم 6995 لسنة 2019م جنايات مركز الصف – جيزة – مخدرات كلى رقم 128 لسنة 2019م ، حصر رقم 214 لسنة 2019م ، بالحبس 3 سنوات .

وذلك حال تواجده بوحدة مرور القناطر الخيرية وقيامه بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصيه لهم نظير مبالغ مالية وضبط بحوزته "نموذج فحص ونموذج فحص 101 مرور على بياض، ونموذج 351 مرور على بياض ،وصورة نتيجة كشف طبى ، مبلغ 885 جنية".

وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4293 لسنة 2020م جنح مركز القناطر الخيرية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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