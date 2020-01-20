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محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة طب الأسنان لبحث مطالبهم

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مدير عام الأسنان، ومدير التموين الطبي، وأعضاء المكتب الفني بمديرية الشئون الصحية، بمكتب وكيل الوزارة لمناقشة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وخطة الأسعار، والعروض المقدمة من الموردين بإدارة التموين الطبي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أخذ الاستشارات الفنية من إدارة الأسنان، وذلك لتلبية احتياجات المرضى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه بعمل مقايسة فورية اليوم لتوفير بعض المستلزمات خاصة بحقن بنج الأسنان.

وشدد "مسعود" على التواصل مع الشركات والتأكيد على ضرورة توريد المستلزمات الطبية في مواعدها المحددة، كما تم مناقشة مؤشرات الأداء خلال العام الماضي لخدمات وعيادات طب الأسنان، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات، وتلافي أي سلبيات خلال العام الحالي.

وعلى جانب آخر فقد قامت الدكتورة عايدة عطية مديرة تنظيم الأسرة بالمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بعقد ندوة تثقيفية عن صحة المرأة بالوحدة الصحية بالملكين البحرية التابعة للإدارة الصحية بالحسينية، وتم شرح أهداف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وأهمية الفحص المبكر لأورام الثدى، وأضرار الحمل المتكرر والمتقارب.
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