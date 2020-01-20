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ديني

سبب إنشاء الجيوش في الإسلام.. علي جمعة يجيب

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:16 م
سبب إنشاء الجيوش
سبب إنشاء الجيوش في الإسلام.. علي جمعة يجيب
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن كل أمر في القرآن بالقتال يقيد بأنه في سبيل الله، ومن أراد أن يختزل القتال في سبيل الله في كلمة القتال فقط أخطأ وافتات على الإسلام ورمى بلاه على الإسلام ؛فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالقتال شرط ذلك أن يكون في سبيل الله لا في سبيل الشيطان ،ولا في سبيل الإنسان ولا في سبيل المصلحة ،ولا في سبيل كذا وكذا من الأغراض، ولذلك فهو قتال نظيف أقره الناس أجمعون إلى يوم الدين.

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: تجد كل الدول عندها جيش فإذا كان القتال ضد الإنسانية لماذا قمتم بعمل الجيوش ؟ قالوا : لأن الواقع هكذا ، إذا لم يكن عندي جيش سيتم السيطرة على البلاد من كل أحد فيجب أن يكون عندي جيش فأمريكا عندها جيش وانجلترا عندها جيش والصين عندها جيش وكل خلق الله عندهم جيوش، حتى الدول التي بعد الحرب العالمية الثانية ما حرمت من الجيوش فعندها جيش اليابان عندها جيش وألمانيا عندها جيش، هناك من يقول لك أجعله جيش تحت السيطرة والمعلومية ولا يزيد عن كذا ، وهناك من يأتي ويقول ولما لا نصرف هذه الأشياء كلها في الخير وفي المستشفيات وفي المدارس وبلاها جيوش ، نرد ونقول : لا لأن هناك قتال ولكن القتال لابد أن يكون عادلا، وهو ما نطلق عليه "في سبيل الله"، فالقتال اتفق عليه العقلاء ،فلا يأتي من يضحك عليك ويقول لك هذا القتال ممنوع ، فقل له : بل لقد اتفق عليه العقلاء.

وأكمل: القتال في سبيل الله ، وهل هو لصد العداون أم لعمل العدوان ؟ لصد العداون {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، القتال في سبيل الله هذا قتال ردع أم قتال انتقام وتشهي ؟ بل ردع { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } وعندما يترهبوا ما الذي يحدث ؟ لا يحدث قتال، فنقوم بالتفاوض .. بالتصالح .. {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} إذًا فالاختزال المقيت الذي يحدثه الآخر في فهم القرآن ،والذي يحدثه أيضا بعض المسلمين المنتسبين إلى القبلة ؛فاختزلوا القتال في سبيل الله إلى القتال ،واختلوا القتال إلى القتل، هذا الاختزال اختزال ممنوع .

واستشهد عضو هيئة مبار العلماء بقوله سبحانه وتعالى {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا} (النساء/84)

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