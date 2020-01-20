الصحف الكويتية اليوم.. مصر تحذر من أي إجراءات تنتهك حقوق قبرص وتهدد أمن شرق المتوسط.. اجتماع كويتي فلبيني لمناقشة الاتفاقية العمالية بين البلدين.. وقمة برلين: حل الأزمة الليبية سياسي وليس عسكريا

السفير الأوزبكي: إعفاء الكويتيين من تأشيرة دخول أوزبكستان قريبًا

أمير الكويت يستقبل وزير الدفاع العراقي

تجدد المواجهات في لبنان بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان

إيران تهدد: سنقوم بإجراء قوي ومختلف.. بشأن الاتفاق النووي

مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد لمحاكمة ترمب

انهيار جسر للمشاة على نهر في إندونيسيا





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأثنين، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة الأنباء الضوء على اجتماع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له.





وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتصل منها بالحظر الذي فرضته الفلبين على إرسال العمالة الى الكويت بسبب جريمة القتل التي تعرضت لها إحدى العاملات المنزليات.





قد أشاد المستشار الرئاسي الفلبيني ماماو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الكويت، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم المسؤولين في البلدين خلال النصف الاول من فبراير القادم لمناقشة الاتفاقية العمالية التي تم التوقيع عليها عام 2018.





قالت صحيفة الوطن إن مجلس الأمة يعقد جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها نظر الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بصفتها.





ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والاسئلة والرسائل الواردة يليه الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عادل الدمخي إلى الوزيرة أسيري والمكون من محور واحد.





أفادت صحيفة الأنباء بتأكيد سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة في الكويت د.بهرمجان أعلايوف أن حكومة بلاده تبحث إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان، لافتا في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى ان عدد السياح الكويتيين قد تضاعف خلال العامين الماضيين.





أشارت صحيفة الوطن إلى استقبال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ووزير الدفاع بجمهورية العراق نجاح الشمري وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.





ووصل الى البلاد أمس وزير الدفاع العراقي ووفد مرافق وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





أوضحت صحيفة الراي استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كذلك استقر اليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.





وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 394ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 313ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغيير.





عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الأنباء تعهد المشاركين في قمة برلين بشأن الأزمة الليبية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وأكدوا أن الوضع المتأزم هناك يهدد الأمن والسلم العالميين، مما يجعل ليبيا أرضا خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.





ورحب الإعلان الختامي الصادر في ختام أعمال القمة بخفض العنف، داعيا إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، كما دعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.





وقالت صحيفة القبس ان المواجهات تجددت وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء أمس الأحد بين متظاهرين والأمن، حيث رشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وردت بفتح خراطيم المياه على المتظاهرين، فيما أكد الصليب الأحمر اللبناني على حسابه في موقع "تويتر"، بإصابة 70 شخصًا في مظاهرة وسط العاصمة اللبنانية، منهم 30 جريحًا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة وإسعاف 40 في الموقع.





أفادت صحيفة الوطن بسقوط قتيل اليوم الإثنين وعدد من الجرحى في مواجهات شهدتها بغداد بين المحتجين وقوات الأمن عند ساحة الكيلاني.





وشهد العراق، اليوم، قيام مئات المحتجين في ذي قار بقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة عن جسر الفهد.





كذلك استعادت قوات مكافحة الشغب العراقية، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.





أشارت صحيفة الأنباء إلى إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت طهران أي إجراءات «غير عادلة»، وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.





وتفعيل الآلية، الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يصل إلى حد اتهام إيران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق.





وفي سياق المتصل، أبرزت صحيفة القبس إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الاثنين إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 برغم تقليصها التزاماتها بموجب الاتفاق، وانتقد القوى الأوروبية لفشلها في إنقاذه.





وقال موسوي في مؤتمر صحفي تلفزيوني أسبوعي ”طهران ما زالت في الاتفاق النووي ... مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة“.





وهدد موسوي باتخاذ إجراء «قوي ومختلف»، إذا لم يتجاوب الأوروبيون معها بشأن الاتفاق النووي، محذرة من أن الخطوة الخامسة هي الأخيرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.





ركزتا صحيفة الراي على تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، مساء أمس الأحد، مصر حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.





وحذر المتحدث باسم الخارجية في بيان رسمي، من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مؤكدا ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.





دوليا، ذكرت صحيفة الجريدة ان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أعلن أمس الأحد إنه تم إحراز تقدم في قمة برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة في ليبيا.





وقال للصحفيين أيضا إنه يأمل في أن تكون إحدى نتائج قمة برلين إعادة فتح منشآت النفط الليبية التي أغلقتها الفصائل الموالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.





نقلت صحيفة الوطن عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مادتي العزل اللتين قدمهما مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في البلاد من أجل عزل ترامب "هجوم خطير على حق الشعب الأمريكي في اختيار رئيسه بحرية".

وقدم أحد المسؤولين الذين لم تكشف أسماؤهم خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مقتطفات من الرد الذي سيقدمه الفريق القانوني لترامب لمواجهة التهمتين الموجهتين للرئيس بعد تحقيق فتحه مجلس النواب لعزل ترامب على خلفية اتهامات وجهت إليه بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق يضر بأحد منافسيه السياسيين.





أوضحت صحيفة الراي أن جسرا للمشاة على نهر ملأته الأمطار الغزيرة انهار في جزيرة سومطرة الإندونيسية مما أسفر عن غرق تسعة أشخاص على الأقل جرفهم التيار القوي وما زال شخص في عداد المفقودين.





وقال المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث أجوس ويبوو إنه تم إنقاذ 17 شخصا في موقع الانهيار أمس في إقليم بنجكولو حيث بدأت الوكالة عملية إنقاذ.





وذكرت صحيفة الوطن أنه من المنتظر أن تبدأ يوم غد الثلاثاء محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من قبل مجلس الشيوخ وذلك بعد أن وجه مجلس النواب لترامب تهمتين لعزله هما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس".



