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فن

خواكين فينيكس نجم Joker يشعل حفل SAG بكلمته .. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:02 م
خواكين فينيكس
خواكين فينيكس
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شروق ابراهيم
أشعل النجم العالمي خواكين فينيكس، الأجواء خلال تسلمه جائزة أفضل ممثل في حفل SAG awards عن فيلم Joker الذي أقيم أمس الأحد، بحضور نجوم ونجمات هوليوود.

وأشار خواكين فينيكس خلال تسلمه الجائزة الى عام 2001 حيث توج أيضا في نفس الحفل بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن Gladiator قائلا :" كنت هنا من سنوات عديدة وأدركت بعد سنوات عديدة كم أنا سعيد الحظ لأكون جزءا من هذا الاحتفال".

واضاف :"أريد أن أتحدث عن الممثلين المرشحين لنفس الجائزة مثل ليوناردو دي كابريو دي الذي اعتبره ملهما له عاى مدار 25 عاما وادم درايفر الذي ابهرني أدائه في فيلم marriage story ".

واختتم كلمته :"أنا الآن أقف بجانب ممثلين مفضلين لي شكرا لكم ".
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