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محافظات

شاهد.. محافظ بني سويف يتفقد مشروعات تطوير الكورنيش والحالة المرورية

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في جولة تفقدية، اليوم، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومتابعا الحالة العامة بالشارع السويفي خاصة الحركة المرورية ومستوى النظافة والموقف الخدمي والمرافق العامة، حيث رافقه في جولته كل من وجيه عبد الرازق رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعميد حسام الشايب مدير المرور، والمهندس أحمد الناقة رئيس هيئة الطرق والكباري ببني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين ومسؤولي التنفيذ المباشرين لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

استهل محافظ بني سويف جولته بمشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان المديرية، حيث تابع معدلات التنفيذ، والنسب المنفذة على أرض الواقع، والعقبات التي تم تذليلها من خلال خطة التنفيذ التي أشرف على اعدادها بنفسه المحافظ، مستفسرا عن ماتم تنفيذه حاليا من الأعمال، حيث تم تنفيذ 40 خازوق من إجمالي 81 خازوق بنسبة تنفيذ أكثر من 50%، بالإضافة إلى عمل 4 قواعد من إجمالي 13 قاعدة، فضلًا عن إنشاء 2 عامود من إجمالي 8 أعمدة، فيما تم البدء في أعمال إنشاء الخوازيق الساندة بشارع بورسعيد عند منزل الكوبري، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة تنفيذ المشروع إجمالا إلى ما يقرب من 15 %.

وتفقد المحافظ ميدان محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، لمتابعة مدى سيولة الحركة المرورية بمحيط أعمال إنشاء كوبري المزلقان والاطمئنان على عدم تأثرها بما يتم تنفيذه من أعمال إنشائية وهندسية لإنشاء الكوبري، حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بالميدان الذي تم تطويره وإعادة تخطيطه لتحقيق السيولة المرورية بهذه المنطقة الحيوية، مؤكدا رفع أية إشغالات بالمنطقة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل في مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكورنيش ورفع كفاءته واستعادة الشكل الجمالي والحضاري، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الثانية في المسافة من منطقة الروضة حتى مستشفى بني سويف التخصصي بطول 450 مترًا، حيث تم الانتهاء من أعمال الجزيرة الوسطى والأعمال الديكورية وأعمال البلدورات والخراسانات في الممشى الموازي للنيل والحوائط المساندة له.

كما يجرى حاليًا التجهيز لأعمال الإنترلوك بعدما تم الانتهاء من طبقة الأساس وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى البدء في التجهيز لأعمال الطبقة الرابطة ورفع المطابق في المسافة من المستشفى التخصصي حتى كوبري النيل وعمل بالوعات للأمطار تمهيدًا للبدء في أعمال الطبقة السطحية "النهائية"، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري.

وتابع المحافظ أيضا باقى الأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الكورنيش في المسافة من مستشفى التأمين الصحي حتى مداخل قريتى أبو سليم ومنقريش بطول 1500 متر، حيث تم عمل الحوائط الساندة، وجار العمل في أعمال البلدورات بالجزيرة الوسطى وعمل ميدان وحارات وتوزيعات مرورية أمام شارع إسلام، فضلًا عن أعمال ديكورية بالمنطقة المذكورة، حيث وجه المحافظ بعمل فصل مساحي لتحديد الفاصل بين حرم الطريق والأرض الزراعية ملك الأهالي، لتحديد الملكية وعدم وجود تعدى على أجزاء من حرم الطريق يمكن الاستفادة منها في عمل توسعات للطريق.

هذا بالإضافة إلى أنه يجرى العمل "ضمن المرحلة الثانية أيضا" في المسافة من مستشفى الصدر حتى حديقة الشلال بطول 800 متر، حيث تم إزالة البلدورات المتهالكة في الجزيرة الوسطى، تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال ديكورية في الوسط، حيث وجه المحافظ بعمل فصل مساحى.

شاهد.. محافظ بني سويف يتفقد مشروعات تطوير الكورنيش والحالة المرورية
شاهد.. محافظ بني سويف يتفقد مشروعات تطوير الكورنيش والحالة المرورية
شاهد.. محافظ بني سويف يتفقد مشروعات تطوير الكورنيش والحالة المرورية
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