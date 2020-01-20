معرض الكويت الثانى للطيران يختتم أعماله بنجاح

اختتم معرض الكويت الثانى للطيران 2020 أعماله، والذي أقيم تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح خلال الفترة من 15 – 18 يناير الجاري، وبمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران المدني والعسكري.



وقال مقرر اللجنة العليا لمعرض الكويت للطيران المهندس سعد العتيبي بأنه بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للشيخ صباح الأحمد علي رعايته الكريمة لهذا الحدث الهام، والتي تؤكد اهتمامه بدعم وتطوير قطاع النقل الجوي في دولة الكويت.



وأضاف العتيبي أن المعرض هذا العام شهد مشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والشركات العالمية المتخصصة وشركات الطيران حيث ارتفعت نسبة المشاركة الى 150% مقارنة مع الشركات العارضة في المعرض في دورته الأولى ، مشيرًا الى ان زوار المعرض تجاوز 60 ألف زائر خلال اربعة أيام.



كما أشاد العتيبي بجهود جميع الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي والتي كانت برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وعضوية ممثلين من وزارات ( الديوان الاميري - الداخلية – الدفاع – الصحة – الاعلام - بلدية الكويت – الادارة العامة للجمارك – الادارة العامة للاطفاء – شركة نفط الكويت – هيئة تشجيع الاستثمار )، مشيرًا الى ان هذا التناغم الحكومي أثمر عن نجاح المعرض والذي كان واضحًا من خلال ردود أفعال ضيوف المعرض سواء من داخل الكويت او خارجها شارك في المعرض محمد العصار وزير الانتاج الحربي والطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني.