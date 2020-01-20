مسابقة بين الوحدات البحرية بميناء الإسكندرية لاختيار أفضلها.. صور

نظمت الإدارة المركزية للخدمات الفنية والبحرية بميناء الإسكندرية، اليوم، مسابقة بين القاطرات واللنشات المملوكة للميناء، لاختيار أفضلها، بمشاركة 30 وحدة بحرية منها 10 وحدات دخلت الخدمة قبل 21 عام.





ترأس لجنة تقييم الوحدات واختيار المراكز الثلاثة الأولى الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، واللواء بحري حسام الرويني، نائب رئيس الهيئة للتشغيل، وكبير مهندسين بحريين فهمي عليبة، نائب رئيس الهيئة للشئون الهندسية والاستثمار، ومدير عام الخدمات البحرية.





تأهل للتصفيات النهائية لتحديد المركز الأول والثاني والثالث، القاطرات "إسكندرية 2"، و"إسكندرية7"، و"دخيلة7"، ومن لنشات الإرشاد تأهل "إرشاد 15"، و"إرشاد 4"، و"إرشاد 16"، ومن المسطح المائي لنش "طير3".





وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، أن المسابقة قد شملت عناصر التقييم نظافة الوحدة، ودرجة إستعدادها علي تقديم أفضل خدمة للسفن، وكفاءة ماكيناتها وأجهزتها الملاحية وأنظمة الحريق.





وأضاف الغندور، أن عناصر التقييم تضمنت أيضا تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكفاءة طاقمها وقدرته على عمل المناورات وكفاءته في الحفاظ علي الوحدة، وقدرته علي إنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية في أقل وقت ممكن.





بدوره قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، أن الهدف من المسابقة هو تحفيز أطقم الوحدات من بحريين وفنيين ومعاونين، وقباطين ومهندسين علي بذل أقصي جهد لرفع كفاءة الوحدات البحرية لتحقيق هدف رئيسي هو تقديم أفضل خدمة للسفن المترددة علي الميناء.





وأكد "شاهين"، أن التقييم يتضمن كفاءة العنصر البشري ومدي قدرته علي التصرف في المواقف الطارئة لأن العمل في البحر لا يحتمل الخطأ، وحسن التصرف في المواقف الطارئة يحافظ علي الأرواح والممتلكات، ويمنع حدوث أي كارثة.





يُذكر أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تتضمن بناء 4 قاطرات جديدة هي القاطرتين "إسكندرية 8"، و"إسكندرية 9" بقوة شد 50 طنابتكلفة 153.4مليون جنيه، والقاطرتين "دخيلة 8"، و"دخيلة 9" بقوة شد 40 طن بتكلفة 137.3 مليون جنيه.



