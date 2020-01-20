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فن

مجهودكم على راسي.. هكذا قالت أسماء أبو اليزيد لفريق عمل الأنسة فرح

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت أسماء على الصورة قائلة:" شكرًا لكل الناس الجميلة اللي ورا الكاميرا و اللي ليهم فضل كبير ان المسلسل يطلع بالشكل ده،شكرًا من قلبي، مجهودكم على راسي، الأنسة فرح".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:
"الملسل جامد اووي"،_"صحيح انا اسمر وكل البيض يحبوني يا لا لالي"_،"مبروووك يا حب عمري يا قمر ويارب كل سنه وانتي مبدعه ومفرحه قلوبنا كلنا.. وربنا يديم عليكي نعمه حب الناس اصل اللي ربنا بيحبه وراضي عنه يحبب فيه كل الناس.. ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله".

ويذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تشارك في مسلسل الأنسة فرح الذي يعرض حالليا على فضائيا Mbc

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.




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